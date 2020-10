Michter kondigt de eerste botteling van 25 jaar Bourbon aan in drie jaar.

LOUISVILLE, Kentucky, 13 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Michter's Master Distiller Dan McKee heeft de release van Michter's 25 jaar Kentucky Straight Bourbon aan het distributeurs- en importeursnetwerk van het bedrijf goedgekeurd voor verkoop in november. De 2020 release markeert de eerste botteling van Michter's 25 jaar oude Bourbon sinds 2017.



"De bourbon die voor deze uitgave is geselecteerd door Dan McKee en onze Master of Maturation Andrea Wilson, is werkelijk buitengewoon", aldus Michter's President Joseph J. Magliocco. "Een kenmerk van onze oudere whisky's is dat ze een prachtig complex karakter hebben, terwijl je niet teveel eikenhout proeft," merkte Wilson op.



Als Master Distiller bij Michter's is McKee de ultieme poortwachter van de distilleerderij. Hij zei: "Toen ik uit deze bijzondere 25 jaar oude vaten proefde, was ik enthousiast over de kwaliteit."



Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van compromisloze kwaliteit. Met elk van zijn beperkte productie-aanbod gerijpt tot de maximale rijpheid, omvat het veelgeprezen portfolio van Michter bourbon, rye en Amerikaanse whisky. Op dit moment wijst de distilleerder uit Louisville al zijn whisky's toe, omdat de vraag groter is dan het aanbod.



Het bewijs van deze 2020-versie is 116,2, en de voorgestelde Amerikaanse kleinhandelsprijs voor een 750ml-fles is $1.000.



