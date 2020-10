Cellebrite lanceert "Connect" Global Virtual Summit Series

Deelnemers zullen uit de eerste hand vernemen hoe ze de bestaande onderzoeksmethoden van hun organisatie naar digitale onderzoeksmethoden kunnen transformeren



TYSONS CORNER, Virginia, 13 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2946816-1&h=4160122701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2946816-1%26h%3D4168146175%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fhome%252F%26a%3DCellebrite&a=Cellebrite], de wereldleider in Digital Intelligence (DI)-oplossingen voor de publieke en private sector, kondigde vandaag de lancering aan van zijn Global Virtual Summit Series, Connect, die plaatsvindt tussen 20 oktober en 19 november van dit jaar. Cellebrite zal deze topconferenties organiseren in regio's over de hele wereld om te laten zien hoe DI-oplossingen zorgen voor het snel verzamelen van digitale gegevens en het vinden van relevant bewijs dat leidt tot het goed voltooien van onderzoeken en het oplossen van misdaden.



https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg]



Tijdens de Connect Global Virtual Summits zullen interessante sprekers aan het woord komen, waaronder leidinggevenden van Cellebrite en vooraanstaande materiedeskundigen. De virtuele topconferentie bestaat uit evenementen die afgestemd zijn op elke regio, waaronder Azië-Pacific, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daarnaast zal Cellebrite twee soorten Connect topconferenties organiseren, specifiek voor wetshandhavingsinstanties, veiligheidsinstanties en het leger, en speciale topconferenties voor bedrijven uit de private sector, gericht op bedrijfsrechercheurs en eDiscovery-professionals.



Themasprekers zijn onder meer Dr. Alison Brooks, Vice President van IDC, Public Safety, Smart Cities and Communities. Ze zal zich bij de CMO van Cellebrite, Mark Gambill, voegen voor een informeel gesprek over het cruciale punt waarop wetshandhavers momenteel beland zijn en over de kans die dit punt biedt om een nieuw digitaal politieraamwerk op te zetten met digitale informatie. Bovendien zal Ryan O 'Leary, Senior Research Analyst, Legal, Risk & Compliance bij IDC, spreken over de huidige staat en toekomst van bedrijfsonderzoeken en best practices op het gebied van eDiscovery.



"Ons doel met de Cellebrite Connect Global Virtual Summit-serie is om een forum te creëren voor leiders van digitale onderzoeken, eDiscovery-professionals en de DFIR-gemeenschap om deel te nemen aan sessies, vragen te stellen en de kennis die hieruit voortvloeit te gebruiken om een veiligere wereld te creëren", aldus Mark Gambill, CMO van Cellebrite. "Wij geloven dat het hebben van een uitgebreide Digital Intelligence-strategie de sleutel is om wetshandhavers en ondernemingen in staat te stellen hun bestaande onderzoeksmethodes te transformeren en efficiënter te werken waarmee ook hun capaciteiten vergroot worden."



Verwachte onderwerpen van Connect Summit zijn onder meer:





-- De transformatie naar digitale informatie We leven in een wereld waarin

onze levens via digitale technologie nauwer met elkaar verbonden zijn

dan ooit tevoren. Luister naar onze visie en missie om een veiligere

wereld te creëren.

-- Trends en uitdagingen in de branche Neem de rol van digitaal

bewijsmateriaal in moderne onderzoeken en de laatste trends op het

gebied van digitale data grondig onder de loep.

-- Cases uit de praktijkLuister naar praktijkverhalen van over de hele

wereld en zie hoe het invoeren van een DI-strategie in bestaande

procedures onderzoeken kunnen versnellen.

Ga voor meer informatie en om u te registreren voor het bijwonen van een topconferentie naar https://www.cellebrite.com/en/connect/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2946816-1&h=3730110102&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2946816-1%26h%3D3952219471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fconnect%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fconnect%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fconnect%2F].



Over Cellebrite



Cellebrite is de wereldleider op het gebied van Digital Intelligence-oplossingen voor wetshandhavingsorganisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. Cellebrite heeft een uitgebreid porfolio aan innovatieve softwareoplossingen, analytische tools en een met een award bekroonde training die ontworpen zijn om bestaande onderzoeksmethodes te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en veiligheidsuitdagingen in het digitale tijdperk aan te pakken. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt klanten bij het vervullen van de gezamenlijke missie om een veiligere wereld te creëren. Kijk voor meer informatie op www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2946816-1&h=300352871&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2946816-1%26h%3D3914681479%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2880347-1%2526h%253D321757112%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.cellebrite.com%25252F%2526a%253Dwww.cellebrite.com%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com] of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.



Contact:

Olga Shmuklyer, SVP

Fusion PR

Mobiel: (917) 715-0329

Cellebrite@FusionPR.com [mailto:Cellebrite@FusionPR.com]



Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite

Mobiel: +1 609 502 6889

Adam.Jaffe@cellebrite.com [mailto:Adam.Jaffe@cellebrite.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2946816-1&h=1110042726&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2946816-1%26h%3D1783055242%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193846%252FCellebrite_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193846%252FCellebrite_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193846%2FCellebrite_Logo.jpg]



Web site: https://www.cellebrite.com/en/home//