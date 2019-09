CATL blijft duurzame mondiale ontwikkeling van e-mobiliteitssector aansturen

Topmensen van CATL maken tijdens IAA 2019 nieuws bekend over nieuwe partnerships en mondiale strategie.



FRANKFURT, Duitsland, 13 september 2019 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), de toonaangevende speler op het gebied van batterijtechnologie en -productie voor elektrische voertuigen (EV's), maakt de verwachtingen waar voor wat betreft diens doelstelling om de transportrevolutie voort te zetten en het bedrijf blijft dan ook voortdurend innoveren in de technologie en -productie van elektrische voertuigen. Tijdens de International Automobile Exhibition (IAA) 2019 gaf CATL een update over hoe het bedrijf het concept van "Innovation Powers Life", nu en in de toekomst, met een reeks nieuwe samenwerkingen en ontwikkelingen kracht bij gaat zetten.



Het belang en de ook de omvang van de e-mobiliteitssector blijven toenemen, en de nieuwe batterijfabriek voor elektrische voertuigen in het Duitse Erfurt, - waar batterijcellen en -modules zullen worden vervaardigd - stelt het bedrijf in staat om nauwer met diens Europese partners samen te werken, en sneller te kunnen reageren op de behoeften van de klant om autofabrikanten te ondersteunen bij het versneld uitrollen van EV's. De fabriek in Erfurt staat op een grondperceel van 60 hectare en zal qua omvang en productiecapaciteit een van de grootste batterijfabrieken voor elektrische voertuigen in Europa zijn.



"Europa is een bijzonder belangrijke markt voor CATL en veel van onze partners zijn gevestigd in Europa. Onze nieuwe productiefaciliteit in Erfurt, in Duitsland, stelt ons in staat om de Duitse industriële traditie op een centraal gelegen, strategische locatie te combineren met de innovatieve batterijtechnologie van CATL. Door onze R&D en productie dichter bij onze partners en klanten te brengen, zullen we een grotere bijdrage kunnen leveren aan de groei van de elektrische auto-industrie in Europa en de positieve impact daarvan op het milieu, evenals op de economie op een lokaal en regionaal niveau," aldus Matthias Zentgraf, Europe President bij CATL.



CATL wil een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin het actief is. Zo zal de nieuwe fabriek in het Duitse Erfurt, het bedrijf investeert hierin 1,8 miljoen euro, duizenden banen creëren en bovendien carrièrekansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge mensen bieden. CATL kijkt ernaar uit om diens industriële expertise en knowhow samen te kunnen voegen met de lange, roemrijke industriële geschiedenis van Erfurt en op de lange termijn ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling van lokale gemeenschap.



De mondiale samenwerkingsverbanden die CATL aangaat, is een verder bewijs van diens streven om op een verantwoordelijke wijze leiding te geven aan de duurzame ontwikkeling van de markt voor e-mobiliteit wereldwijd. Zo maakte CATL recent bekend, dat het bedrijf wereldwijd batterijcellen gaat leveren voor het 48-volt batterijsysteem van Bosch, voor een betaalbare en flexibele oplossing om inwendige verbrandingsmotoren van voertuigen elektriciteit te laten opwekken. Dat betekent niet alleen een lagere uitstoot, maar is ook geheel in lijn met de strategie van CATL om zijn klanten maatwerkoplossingen te bieden. Tijdens de IAA 2019 werd EV's getoond die worden aangedreven door batterijen van CATL, inclusief de BMW X3 die wereldwijd zijn uitgerust met een CATL-batterij. Daarnaast werkt CATL op het gebied van e-mobiliteit wereldwijd samen met vooraanstaande internationale partners als Volkswagen, Daimler, Jaguar Land Rover, Volvo, Honda en Toyota.



Het streven van CATL om, voor een beter milieu, de productie van NEV's (new energy vehicle) en de e-mobiliteit te stimuleren, en oplossingen op maat te bieden voor de verschillende klantbehoeftes, heeft zich vertaald in de ontwikkeling van innovatieve en geavanceerde technologieën die wereldwijd op erkenning kunnen rekenen en garant staan voor een solide groei van de sector.



CATL is van 10-13 september 2019 aanwezig op de International Automobile Exhibition (IAA) in Frankfurt in hal 4.1, standnummer C07. CATL toont hier de allernieuwste technologieën en hoe het concept "Innovation Powers Life," van CATL met zijn innovatieve oplossingen voor e-mobiliteit en batterijen ondersteuning biedt aan de enorme groei wereldwijd van de EV-sector.



Over Contemporary Amperex Technology Co., Limited



Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") is wereldleider op het gebied van de ontwikkeling en productie van lithium-ion energie- en energieopslagbatterijen. Het bedrijf heeft eigen afdelingen voor R&D en de productie en verkoop van batterijsystemen voor nieuwe energie-voertuigen en -opslagsystemen. Het bedrijf verkocht in 2018 wereldwijd 21,31 GWh en realiseerde mondiaal het grootste verkoopvolume (volgens de gegevens van SNE Research).



Het hoofdkantoor bevindt zich in Ningde, China en wereldwijd werken ruim 24.000 mensen bij CATL, verdeeld over dochterondernemingen in Beijing, Liyang (provincie Jiangsu), Shanghai en Xining (provincie Qinghai), München (Duitsland), Parijs (Frankrijk), Yokohama (Japan), Detroit (VS) en Vancouver (Canada). Daarnaast bezit en exploiteert het bedrijf batterijfabrieken in de provincies Fujian, Jiangsu en Qinghai, een Europese fabriek in het Duitse Erfurt, en een eerste overzeese fabriek is momenteel in aanbouw. In juni 2018 werd het bedrijf genoteerd aan de Shenzhen Stock Exchange met de beurscode 300750.



