Hermetic Solutions Group sluit zich aan bij DIMAC Red

TINTON FALLS, New Jersey, 13 september 2019 /PRNewswire/ -- Hermetic Solutions Group ("HSG" of het "Bedrijf"), een toonaangevende wereldwijde leverancier van bedrijfskritische, hoogwaardige component- en beveiligingsoplossingen kondigt met genoegen de benoeming aan van DIMAC Red SpA. ("Dimac Red" of "Dimac") als onze exclusieve vertegenwoordiger van HSG in Italië, Spanje en Portugal.



Dimac Red is in 1979 opgericht om de markt te bedienen met zeer betrouwbare elektronische producten en biedt een breed scala aan passieve, actieve en actuele verpakkingsproducten in de luchtvaart-, en telecommunicatiesectoren, en medische en industriële sectoren aan.



Keith Barclay, president van de Hermetic Solutions Group, zei: "Afstemming met het lokale Dimac Red-team is een geweldige kans voor het bedrijf om te voldoen aan de behoeften van ons groeiende klantenbestand in de belangrijke regio's Italië, Spanje en Portugal. Onze bedrijfsculturen zijn op elkaar afgestemd, omdat we allebei de klant centraal stellen in alles wat we doen."



Valter Arosio, Chief Executive Officer van Dimac Red, zei: "Deze overeenkomst is een briljante manier om het succes van de twee bedrijven te vergroten. Zowel Hermetic Solutions Group als Dimac Red zijn zeer bekwame professionele organisaties die oplossingen met een hoge betrouwbaarheid bieden."



Over Hermetic Solutions Group



Hermetic Solutions Group is 's werelds grootste leverancier van hermetische verpakkingen, componenten en diensten. Bestaande uit zeer gerespecteerde merken voor micro-elektronische verpakkingen - Hi-Rel Group, Litron, PA&E en Sinclair Manufacturing, bieden we een enkele leveringsbron voor hermetische verpakkingen, connectoren, headers, deksels, ramen, materialen voor thermisch management, vacuümproducten, preforms en laseroplossingen aan. We maken het leven van onze klanten eenvoudiger door hen alle oplossingen te bieden die ze nodig hebben om hun gevoelige elektronica in lastige omgevingen te gebruiken en beschermen. Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen, maar het zijn onze medewerkers zijn die het allemaal mogelijk maken en daar zijn we trots op. Met meer dan 500 werknemers in acht vestigingen in drie landen, willen we graag zeggen dat we onconventioneel en attent zijn, en altijd bereid om een stapje extra te zetten - niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers.



Over DIMAC Red S.p.A.



Dimac Red is een wereldwijde, bekwame en technische verkooporganisatie die zich toelegt op zowel de Europese als de Amerikaanse markt en een scala aan hoogwaardige elektronische componenten, producten en diensten aanbiedt.



Onze wereldwijde productiepartnerschappen in combinatie met de technische expertise en de expertise van Dimac Red zorgen al 40 jaar lang voor de best mogelijke dienstverlening voor onze klanten.



Naast het op de markt brengen van producten en diensten die aanzienlijke technische ondersteuning vereisen door middel van design-in en aangepaste oplossingsontwikkelingen, blijft Dimac Red de voorkeursleverancier van oplossingen.



Over Skills





-- Distributie van uiterst betrouwbare en hoogwaardige elektronische

producten voor verschillende markten zoals ruimtevaart, luchtvaart,

defensie, spoorwegen, auto-industrie, telecommunicatie en medische

branche

-- Vertegenwoordiging van toonaangevende technologieproducenten van

elektronische componenten en subsystemen

-- Integratie van systemen en subsystemen

-- R&D-labs gespecialiseerd in slimme energieopslagsystemen

-- Dimac Red's energieopslagystemen op basis van super-cap en ultra-cap

-- Consulting door middel van ons gekwalificeerde hoogwaardige team van

engineers

-- Inkoop activiteiten op EEE-apparaten voor alle kwaliteitsniveaus

Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met John Buglino - jbuglino@hermeticsolutions.com [mailto:jbuglino@hermeticsolutions.com]



Web site: https://hermeticsolutions.com/