Mindtree Onderzoek: Bedrijven Halen Meerwaarde Uit Kunstmatige Intelligentie Experimenten

WARREN, New Jersey en LONDEN, 13 september 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatie bedrijf, heeft vandaag de uitkomsten van zijn recentelijke onderzoek over het gebruik van AI in bedrijven bekend gemaakt. Uit het onderzoek bleek dat de meeste bedrijven reeds goed op weg zijn met AI-experimenten, maar er heerst bij velen nog steeds een onbegrip van de gebruikssituaties om bedrijfswaarde op te leveren en de data-infrastructuren te gebruiken om van AI een duurzaam succes in het gehele bedrijf te maken.



De enquête, dat data verzamelde onder 650 globale IT topspelers uit de belangrijkste markten, kwam tot de conclusie dat 85% van de organisaties een data-strategie heeft en dat 77% een AI-gerelateerde technologie op de werkplaats heeft ingezet, met 31% die reeds substantiële bedrijfswaarde van hun AI-inzet ziet. Organisaties zijn hun visie om AI te industrialiseren aan het realiseren, maar velen kunnen meer doen om echte bedrijfswaarde te behalen.



Meer focus is nodig op gebruikssituaties die bedrijfswaarde opleveren



Wanneer een AI-strategie wordt geïmplementeerd, is het dringend noodzakelijk om gebruikssituaties te definiëren om bedrijfswaarde aan te tonen. Uit de enquête bleek dat 16% van bedrijven wereldwijd zich eerst op een pijnpunt concentreert en vervolgens een gebruikssituatie definieert met als gevolg dat kleine bedrijven een geringere kans hebben (13%) om zich te concentreren op business impact in vergelijking met hun grotere concurrenten (18%). Door de groeiende druk om AI te benutten, experimenteren veel bedrijven, maar niet iedereen heeft de formule gevonden om op schaal in te zetten en aanzienlijke waarde toe te voegen.



Uit de enquête bleek dat bepaalde bedrijfsfuncties, zoals verkoop (35%) en marketing (32%), de meeste waarde uit AI halen, omdat het de levering van verbeterde klantenervaringen versnelt. De populairste technologieën die door wereldwijde organisaties worden ingezet zijn machine learning (34%), chatbots (34%), en robotica (28%).



Succes met AI betekent de samenvoeging van snelle experimenten, organisatorische wendbaarheid en vaardigheden



AI levert reeds meetbare bedrijfsvoordelen, maar de meerderheid van de bedrijven moeten nog een formule vinden voor herhaalbaar succes. Een belangrijke vereiste voor bedrijven om succesvol hun AI-reis te starten is om te experimenteren met verschillende gebruikssituaties met behendige en snelle innovatie-methodologieën. Slechts iets meer dan een kwart (29%) van de onderzochte bedrijven gaf aan dat zij wendbaar genoeg zijn om snel met AI te experimenteren, met een voordeel voor grote bedrijven (39%) in vergelijking met hun kleinere tegengestelden (19%).



Vooruitstrevende bedrijven geven 25% van hun IT-budget uit aan digitale innovaties met een nadruk op het definiëren van gebruikssituaties, experimenteren, en operationalisering op schaal. Bedrijven begrijpen ook de noodzaak om hun vaardigheden te bewerken en te actualiseren om van AI te profiteren. 44% van hen geven aan dat zij extern de beste beschikbare talenten gaan aannemen, 30% werkt samen met de academische wereld, en 22% organiseert hackatons om data-uitdagingen op te lossen en om potentiële kandidaten te identificeren.



Het AI-geleide bedrijf - het gaat allemaal om data



Het vinden van de juiste gebruikssituaties en het bouwen aan afstemming en ondersteuning voor AI-initiatieven zijn cruciaal, maar data is de belangrijkste variabel als het gaat om het schalen van AI in het hele bedrijf. Bedrijven moeten hun data-infrastructuren, architecturen en systemen moderniseren, samen met een overkoepelende strategie en robuuste data governance-processen. Uit de enquête bleek dat meer dan de helft (51%) van de grote bedrijven de data-infrastructuur, die nodig is om AI op schaal in te zetten, niet volledig begrijpt, terwijl 6 van de 10 organisaties gelooft dat hun data-infrastructuur en architecturen onvolgroeid en niet goed geplaatst zijn om bedrijfswaarde op te leveren.



"Het potentieel van AI om bedrijven te ontwrichten, te transformeren en te herbouwen wordt duidelijk gevoeld in de C-Suite, zelfs als het nog niet volledig begrepen wordt," zegt Suman Nambiar, Strategisch Directeur, Partners en Aanbiedingen voor Digital bij Mindtree. "Er wordt steeds meer van bedrijfs- en technologie-leiders verwacht dat zij bedrijfswaarde aantonen, de macht van hun data ontgrendelen en hun AI-strategie en roadmap definiëren. Om in het Digitale Tijdperk te gedijen moeten bedrijven wendbaar zijn, en niet bang zijn om te falen. Zij moeten ook doorgaand hun inzicht verfijnen, over de manier waarop AI hun een competitievoordeel zal geven en reële, meetbare bedrijfswaarde zal leveren om hun investeringen in deze ontwrichtende en krachtige technologieën te optimaliseren."



Methodologie



De online enquête werd geleid door Censuswide en de data werd vergaard bij 650 glogale IT voorlopers, met een gelijke verdeling tussen 325 respondenten van de VK en de VS. De sectorverdeling is als volgt: Productie (100), FS (100), Distributie (100), Reis (100), FMCG (100).



Over Mindtree



