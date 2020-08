AGC Biologics gaat een partnerschap aan als CDMO met Ono Pharmaceuticals om biogeneesmiddelen te vervaardigen in de klinische ontwikkelingsfase

SEATTLE, 13 augustus 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, een wereldwijde Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, contractontwikkelings- en vervaardigingsorganisatie) op het gebied van biogeneesmiddelen, heeft aangekondigd dat het bedrijf samenwerkt met Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) om nieuwe, innovatieve biogeneesmiddelen te vervaardigen in de klinische ontwikkelingsfase. ONO is een op O&O gericht farmaceutisch bedrijf dat zich inzet voor het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen.



https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg]



"Wij zijn erg blij om deze samenwerking met ONO op gang te brengen", aldus Mark Womack, CBO van AGC Biologics. "Wij kijken ernaar uit om nauw samen te werken met ONO om innovatieve en belangrijke therapieën te produceren."



Het wereldwijde netwerk van AGC Biologics omvat drie continenten, met cGMP-conforme faciliteiten in Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Kopenhagen, Denemarken; Heidelberg, Duitsland; Milaan en Bresso, Italië en Chiba, Japan. De optimale diensten van het bedrijf omvatten de ontwikkeling en vervaardiging van therapeutische eiwitten op basis van zoogdieren en microben, plasmide DNA (pDNA), virale vectoren en genetisch gemanipuleerde cellen.



Over ONO: Het in Osaka gevestigde ONO zet zich in voor het creëren van innovatieve geneesmiddelen in specifieke gebieden. ONO richt zijn onderzoek op oncologie, immunologie, neurologie en speciaalonderzoek met hoge medische behoeften als prioritaire gebieden voor de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het bedrijf op www.ono.co.jp/eng [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2882608-1&h=3965939552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882608-1%26h%3D2796438611%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ono.co.jp%252Feng%26a%3Dwww.ono.co.jp%252Feng&a=www.ono.co.jp%2Feng].



Over AGC Biologics: AGC Biologics is een toonaangevende wereldwijde Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) op het gebied van biogeneesmiddelen met een sterke inzet om klanten en partners de hoogste servicestandaard te bieden. Momenteel heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 1.300 werknemers in dienst. AGC Biologics heeft tientallen jaren ervaring in ontwikkeling en vervaardiging als CDMO, met inbegrip van commerciële marktbevoorrading onderhevig aan FDA-, PDMA- en EMA-goedkeuringen.



AGC Biologics biedt diepgaande expertise in de industrie en unieke diensten op maat. Zijn geïntegreerd serviceaanbod omvat cellijnontwikkeling, bioprocesontwikkeling, formulering, analytische testen, antilichaamgeneesmiddelenontwikkeling en -conjugatie, celbanken en -opslag en eiwitexpressie, met inbegrip van het gepatenteerde CHEF1(®)-expressiesysteem voor de productie van zoogdieren.



AGC Biologics is toegewijd aan continue innovatie en biedt technische creativiteit om de meest complexe uitdagingen van klanten op te lossen, waaronder specialisatie in fast-track projecten voor weesgeneesmiddelen en zeldzame ziekten.



Meer informatie op www.agcbio.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2882608-1&h=2973556080&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882608-1%26h%3D3006817683%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agcbio.com%252F%26a%3Dwww.agcbio.com&a=www.agcbio.com].



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2882608-1&h=2893171851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882608-1%26h%3D2565586241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F624983%252FAGC_Biologics_logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F624983%252FAGC_Biologics_logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F624983%2FAGC_Biologics_logo_Logo.jpg]



CONTACT: Diane Hunt, dhunt@agcbio.com, http://www.agcbio.com/



Web site: http://www.agcbio.com/