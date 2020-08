AIT Worldwide Logistics hernieuwt belofte om St. Jude Children's Research Hospital® te ondersteunen

Toonaangevende solutions-provider voor leverketens is voor vierde jaar sponsor van de St. Jude Walk/Run sponsor



ITASCA, Illinois, 13 augustus, 2020 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics maakt met gepaste trots bekend dat de firma voor de vierde keer zal optreden als multi-markt sponsor voor de St. Jude Walk/Run, een event dat de missie ondersteunt van het St. Jude Children's Research Hospital(® )om kinderkanker de wereld uit te krijgen.



"Onze samenwerking met St. Jude is slechts één manier waarop we als AIT iets terug kunnen doen voor de gemeenschappen waar we wonen en werken," aldus Vaughn Moore, President en CEO bij AIT. "We kunnen niet ontkennen dat de voortdurende pandemie onze levens grondig heeft veranderd--van de manier waarop we zakendoen tot hoe we met elkaar contact houden--maar er is één ding dit virus nooit zal kunnen breken, en dat is ons commitment om onze kernwaarden uit te dragen."



Het nationale AIT-team wil in september, de kinderkanker-maand, minimaal $30.000 inzamelen met ruim 20 geplande Walk/Run-events. De events zullen grotendeels virtueel plaatsvinden, net als de andere online activiteiten vanwege de beperkingen voor sociale contacten.



Ongeacht het bedrag dat de teamleden zullen inzamelen, de firma heeft beloofd het bedrag te zullen verdubbelen, aldus Moore.



Hij voegde daar nog aan toe: "Ik vind het geweldig en ben trots op onze teamleden als ik zie hoe ze zich juist nu in deze moeilijke tijden inzetten om kinderen en families, die dat nodig hebben, een betere toekomst te kunnen bieden."



AIT benoemde St. Jude in 2017 tot diens voornaamste goede doel en sinds die tijd hebben de AIT-teamleden al ruim $180.000 ingezameld met behulp van vrienden, familie en leden uit de gemeenschap.



In de afgelopen 50 jaar heeft St. Jude behandelwijzen ontwikkeld die het algemene overlevingspercentage bij kinderkanker van amper 20% naar ruim 80% heeft verhoogd. Kijk voor meer informatie op: www.stjude.org/together [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2883615-1&h=838740773&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2883615-1%26h%3D1175016763%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stjude.org%252Ftogether%26a%3Dwww.stjude.org%252Ftogether&a=www.stjude.org%2Ftogether].



