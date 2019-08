De in Dubai gebaseerde Investeringsmaatschappij, Vuja De Capital, Opent Zijn Deuren in 2020 Met De Toekomst Van "Impact Investing"

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 12 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Tegenwoordig bestaan er overal ter wereld investeringsmaatschappijen om fondsen te leveren aan bedrijven die het potentieel hebben om aanzienlijke profijten te leveren aan hun aandeelhouders te leveren. Vuja De Capital deelt deze marktagenda, maar met een bijzonder verschil : dat het tegelijkertijd ook voor de mens, de gemeenschappen en het ecosysteem ten goede komt.



De financiering zal beginnen vanuit het dynamische Dubai in 2020, met een bewuste nadruk op diversiteit, inclusie en gelijkheid. Vuja De Capital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2549349-1&h=1590004281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2549349-1%26h%3D1549390675%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.vujadecapital.com%252F%26a%3DVuja%2BDe%2BCapital&a=Vuja+De+Capital] gelooft dat de beste ideeën van iedereen en overal vandaan kunnen komen.



Het gaat bij Vuja De Capital om samenwerking en teamspel om de voortzetting van financiële investeringen te stimuleren van zijn huidige malaise tot deze die noodzakelijk is voor een duurzaam menselijk bestaan op aarde. Door de visie en de missie van Vuja De Capital te verenigen, zullen bedrijven die financiering verwezenlijken hun volledige naleving aantonen van een "triple bottom line" rapportering van sociale, milieu-gerelateerde en economische voordelen.



Volgens Jason Maya, de oprichter van Vuja De Capital, "Wij gaan allemaal dezelfde visie voor ogen hebben en dat is er één van de mensen en de planeet. Het zal uiteindelijk, als wij ons verantwoord op deze twee dingen focussen, op ethisch profijt uitkomen."



Neem voor meer informatie per email contact op met Vuja De Capital op info@vujadecaopital.com [mailto:info@vujadecaopital.com]



Over Vuja De Capital: De missie van Vuja De Capital, gevestigd in Dubai in de Verenigde Arabische Staten, is om investeerders en ondernemers samen te brengen, uit alle delen van de samenleving en overal ter wereld, om samen succesvol ethische profijten te genereren door, mensen, gemeenschappen en de planeet op de eerste plaats te zetten.