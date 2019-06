UnionPay International voegt nieuwe mobiele betalingsoplossingpakketten toe aan Open Source Platform

UPI-portefeuille-oplossing wordt beschikbaar gemaakt voor partnerinstellingen, verkopers en ontwikkelaars via het UPI Developer-platform



SHANGHAI, 13 juni 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), de wereldwijde toonaangevende betalingsprovider, heeft vandaag de introductie aangekondigd van de UPI-portefeuilleoplossing via haar open platform, UPI Developer.



Door zich aan te melden bij het platform kunnen zowel instellingen als onafhankelijke ontwikkelaars toegang krijgen tot de mobiele betalingsoplossing van UPI om hun eigen digitale portefeuilles op te stellen of mobiele betalingsfuncties uit te breiden, en cases te gebruiken voor bestaande digitale portefeuillediensten. De mobiele betalingsdiensten zullen naadloos integreren met UnionPay-kaarten, waardoor organisaties meer mogelijkheden krijgen om mobiele betaaldiensten voor de honderden miljoenen kaarthouders van UnionPay wereldwijd te ontwikkelen en te stroomlijnen.



UnionPay International blijft zorgen voor innovatie en updates voor digitale servicemogelijkheden



Als antwoord op de snelle veranderingen in de wereldwijde betaalpatronen van consumenten, onthulde UPI in januari 2019 UPI Developer en heeft het 17 API-pakketten gelanceerd die via het platform tot op heden toegankelijk zijn. Het platform is ontworpen om meer toegang te bieden tot betalings- en dataoplossingen van UnionPay om de opname van haar mobiele betaaltechnologie te versnellen.



Sinds de lancering is UPI Developer tienduizenden keren benaderd en verbindt op dit moment meer dan 100 overzeese partnerinstellingen en onafhankelijke ontwikkelaars met UPI's innovatieve aanbod van grensoverschrijdende mobiele betaalproducten en -diensten.



"UnionPay International werkt voortdurend aan onze technische ondersteuningsprogramma's op basis van wereldwijde consumentengewoonten en mobiele betalingstrends om een uitgebreid pakket aan digitale betalingsdiensten te bieden", aldus dhr. Cai Jianbo, CEO van UnionPay International.



UPI heeft een robuust geïntegreerd ecosysteem gebouwd dat traditionele offline betalings- en technische ondersteuningsmethoden aanvult met de nieuwste mobiele betaaltechnologie om partnerinstellingen en handelaars over de hele wereld te ondersteunen.



"Met de lancering van UPI Developer hebben we voldaan aan een groeiende internationale vraag naar toegang tot de betalingsservices van UnionPay in verschillende gebruiksgevallen," zei de heer Cai. "Door partnerinstellingen en ontwikkelaars direct toegang te geven tot onze producten en diensten, kunnen we onze digitale portefeuilletechnologie steeds versnellen en meer mobiele betaaloplossingen aanbieden voor internationale kaarthouders."



De integratie van de portefeuilleoplossing met UPI Developer zal instellingen en UnionPay helpen om gedeelde groei te bereiken door middel van samenwerking. Samen met de programmagids op het ontwikkelaarsplatform hebben ontwikkelaars toegang tot meerdere API's om een digitale portefeuille-oplossing kosteneffectief te creëren en de time-to-market te verkorten.



Financiële instellingen en handelaars zijn voorstander van digitale portefeuille-oplossingen



Uit het recente Global Mobile Payment Industry Report van Global System for Mobile Communications blijkt dat er wereldwijd meer dan 900 miljoen mensen gebruikmaken van mobiele betalingen. Organisaties moeten snel mobiele betaaldiensten ontwikkelen om aan een veranderend consumentenbetalingsgedrag tegemoet te komen, en de UPI-portefeuilleoplossing is een essentieel hulpmiddel om hen te helpen een concurrentievoordeel te behouden.



Het doel van de lancering van de UPI-portefeuilleoplossing is het aanbieden van een uitgebreid scala aan middelen om tegemoet te komen aan het veranderende technologische landschap en om handelaren en instellingen beter te ondersteunen. UPI's digitale portefeuilleoplossing is een one-stop-service die toegang biedt tot het wereldwijde acceptatienetwerk van UnionPay, evenals een verscheidenheid aan UnionPay mobiele betalingsfuncties, kaartbinding en accountmanagementtechnologieën.



Meer dan 17 instellingen in 11 regio's, waaronder Hong Kong, Macau, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, maken gebruik van de wereldwijde portefeuilleoplossing van UnionPay om hun mobiele portemonnee-producten aan te vullen of te verbeteren en UnionPay's mobiele betaaldiensten voor de lokale markt aan te passen om aan de behoeften van kaarthouders te voldoen.



Als voorbeeld van een succesvolle integratie combineerde de Bank of China Hong Kong (BOC Hong Kong) mobiele betalingsdiensten en QR-code betalings-API's van UnionPay's ontwikkelaarsplatform in hun e-wallet, BOC Pay. Hiermee stelt BOC HK haar gebruikers van BOC Pay in staat te genieten van dezelfde QR-code betalingsservice als gebruikers van de UnionPay-app: om QR-code betalingen te verrichten bij meer dan 10 miljoen verkopers in 30 landen en regio's.



CONTACT: Afdeling PR, 86-21-20265843, UPIPR@unionpayintl.com