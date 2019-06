Minelab brengt zijn metaaldetectoren tot leven op de nieuwe website

De nieuwe website vereenvoudigt de gebruikerservaring met opwindende nieuwe functies.



ADELAIDE, Australië, 13 juni 2019 /PRNewswire/ -- Minelab [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2495373-1&h=2281345315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D1835631380%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252F%26a%3DMinelab&a=Minelab] is, als de wereldleider op het gebied van metaaldetectietechnologieën, constant bezig met het vernieuwen van avontuur. Vandaag blijft het bedrijf prestaties leveren met de komst van een nieuwe website waarmee de gebruikerservaring verbeterd zal worden. De website, die beschikbaar zal zijn in 16 verschillende talen, zal de metaaldetectoren van Minelab [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2495373-1&h=3502018587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D4245912107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252Fusa%252Fmetal-detectors%26a%3DMinelab%2527s%2Bmetal%2Bdetectors&a=metaaldetectoren+van+Minelab] tentoonstellen en ze in actie laten zien.



"We hebben onze website een moderne en frisse opmaak gegeven, en het voor onze klanten informatiever gemaakt," aldus Michelle Meyers, vicepresident Gobal Marketing. "Daarnaast is de website nu beschikbaar in talen van over de hele wereld, waar loyale klanten op onze detectors vertrouwen om munten en schatten te ontdekken, goudklompjes op te graven en tegenmijn-activiteiten uit te voeren."



Minelabs nieuwe en verbeterde website beschikt over functies die aantrekkelijk zijn voor het klantenbestand van het bedrijf:





-- Een gebruikerservaring die beter en vriendelijker is

-- Meertalige inhoud (16 talen) verspreid over de hele website

-- Meer lifestyle-afbeeldingen om de producten van Minelab in actie te zien

-- Gemakkelijkere navigatie door middel van een reeks eenvoudige menu's en

submenu's

Klanten zullen merken dat ze, met de nieuwe website, gemakkelijker kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn, van producteigenschappen en succesverhalen tot locaties waar u een detector kunt kopen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2495373-1&h=3347815516&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D2081836552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252Fusa%252Fconsumer%252Fwhere-to-buy%252Fwhere-to-buy%26a%3Dwhere%2Bto%2Bbuy%2Ba%2Bdetector&a=locaties+waar+u+een+detector+kunt+kopen].



Breng een bezoek aan de nieuwe website op minelab.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2495373-1&h=1460408568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D207577571%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fminelab.com%252F%26a%3Dminelab.com&a=minelab.com].



OVER MINELAB

Minelab is een Australisch, bekroond bedrijf dat met succes de wereldmarkten betreden heeft om een wereldwijde leiderschapspositie te eisen op het gebied van zijn belangrijkste kernactiviteiten. Het bedrijf dat gevestigd is in Mawson Lakes, South Australia, en regionale kantoren heeft in Cork, Ierland, Dubai, UAE, Chicago, V.S., en Itajai, Brazilië, is gespecialiseerd in elektronische technologieën. Sinds zijn ontstaan in 1985 is Minelab de toonaangevende leverancier van metaaldetectietechnologieën voor goud- en schatzoeken, en landmijnontruiming. Door zijn toewijding aan R&D en innovatieve ontwerpen, is Minelab nu de grootste fabrikant van draagbare producten voor metaaldetectie. In de afgelopen 30 jaar heeft Minelab meer innovatieve en praktische technologieën geïntroduceerd dan elk van zijn concurrenten en het bedrijf heeft de metaaldetectie-industrie naar een nieuw niveau van uitmuntendheid gebracht. Minelab is een Codan Limited-bedrijf . Ga voor meer informatie over Minelab naar minelab.com.



CONTACT: Rocket Writers voor Minelab, Rachelle Koenig, 773-255-7794, rocketwriter@gmail.com



Web site: http://www.minelab.com/