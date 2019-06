Vera's eerste opdracht: Volvo Trucks presenteert een autonome transportoplossing tussen logistiek centrum en haven

GÖTEBORG, Zweden, 13 juni 2019 /PRNewswire/ -- Het elektrische, verbonden en zelfrijdende voertuig Vera van Volvo Trucks maakt deel uit van een geïntegreerde oplossing voor het vervoeren van goederen van een logistiek centrum naar een haventerminal in het Zweedse Göteborg. De opdracht is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen Volvo Trucks en veerbootvervoerder en logistiek bedrijf DFDS.



De samenwerking is bedoeld om Vera te implementeren in een bestaande toepassing. Deze bestaat uit een verbonden systeem voor een continue goederenstroom vanaf het logistieke DFDS-centrum naar een haventerminal, voor distributie over de hele wereld.



In 2018 presenteerde Volvo Trucks een eerste elektrische autonome oplossing met een online verbinding, ontworpen voor repetitieve taken in logistieke centra, fabrieken en havens. Vera is geschikt om grote hoeveelheden goederen met een hoge precisie te vervoeren over korte afstanden.



"Dit is een ideale setting om Vera te implementeren met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van andere vergelijkbare activiteiten", zegt Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions bij Volvo Trucks.



Het doel is om een verbonden systeem te implementeren dat bestaat uit verschillende Vera-voertuigen die worden bewaakt via een verkeerstoren. Zo ontstaat een naadloze en constante stroom die voldoet aan de eisen voor grotere efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid. De samenwerking met DFDS is een eerste stap in het implementeren van Vera in een bestaande transporttaak op vooraf geselecteerde, openbare wegen in een industriegebied.



"We willen een voortrekkersrol vervullen met verbonden, zelfrijdende transporten. Deze samenwerking helpt ons bij het ontwikkelen van een efficiënte, flexibele en duurzame oplossing voor de lange termijn. De zelfrijdende voertuigen die onze gates passeren, leveren voordelen op voor onze klanten, het milieu en ons bedrijf", zegt Torben Carlsen, CEO van DFDS.



De autonome transportoplossing wordt verder ontwikkeld op het vlak van technologie, operationeel beheer en aanpassingen aan de infrastructuur, voordat de voertuigen volledig operationeel zijn. Bovendien worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om te voldoen aan maatschappelijke vereisten voor een veilige route voor zelfrijdende transporten.



Naarmate Volvo Trucks meer ervaring opdoet, kan Vera mogelijk ook worden ingezet in vergelijkbare toepassingen als aanvulling op de huidige transportoplossingen.



"Autonome transporten met lage geluidsniveaus en zonder uitstoot van uitlaatgassen spelen een belangrijke rol in de toekomst van de logistiek, en komen zowel het bedrijfsleven als de maatschappij ten goede. We zien deze samenwerking als een belangrijke start en willen vooruitgang boeken op dit gebied. Vera heeft dan wel snelheidslimiet, maar wij niet. Het testen is al begonnen en we zijn van plan de oplossing de komende jaren te implementeren", voegt Mikael Karlsson eraan toe.



Feiten:





-- De opdracht is het transporteren van containers van het logistieke

DFDS-centrum in Göteborg naar een haventerminal op basis van de

benodigde capaciteit.

-- Het autonome systeem wordt in de gaten gehouden door een operator in een

verkeerstoren die ook verantwoordelijk is voor het transport.

-- De oplossing is geschikt voor repetitieve stromen met een maximale

snelheid van 40 km/u. -- Aanpassingen aan de infrastructuur maken deel

uit van de implementatie van het totale transportsysteem, zoals

geautomatiseerde poorten bij de terminals.

-- Volvo Trucks en DFDS zijn de belangrijkste partners, maar er zijn meer

spelers betrokken bij de opzet van Vera's eerste opdracht.

-- DFDS biedt veerdiensten en transportservices in Europa en Turkije, en

heeft een jaaromzet van zo'n 17 miljard DKK. De 8.000 werknemers werken

op schepen en in kantoren in 20 landen. Het hoofdkantoor van DFDS staat

in Kopenhagen en is genoteerd aan de NASDAQ Copenhagen.

-- Het initiatief wordt uitgevoerd met steun van het Zweedse Innovation

Agency Vinnova, het Zweedse bureau voor wegtransport en het Zweedse

energieagentschap in het kader van het strategische onderzoeks- en

innovatieprogramma voor voertuigen (FFI).

Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 2.100 servicepunten in meer dan 130 landen. Volvo-trucks worden in 15 landen geassembleerd. In 2018 leverde Volvo wereldwijd meer dan 127.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en service. Het werk van Volvo Trucks is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.



