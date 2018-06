skyDSL overtreft verwachtingen van de EU voor 2020 en biedt internet met 50 Mbps aan alle huishoudens aan

BERLIJN, June 13, 2018 /PRNewswire/ --



EU mist eigen doelwit - snel terrestrisch internet voor 100% van de huishoudens zal niet worden bereikt



De internationale telecommunicatieprovider skyDSL zal vandaag, in samenwerking met Eutelsat, de Europese telecom-satellietexploitant, zijn nieuwe, algemeen beschikbare 50 Mbps-flatrate lanceren. Met deze aanbieding overtreft skyDSL zijn terrestrische tegenhangers, met een 100% high-speed breedbanddekking, zelfs in landelijke of afgelegen gebieden, in 20 Europese landen.



"Dit is fantastisch nieuws voor alle regio's met onvoldoende of geen diensten", zegt Jan Hesse, directeur van skyDSL Group. "Vooral nadat de Europese Rekenkamer (ECA) in zijn speciaal verslag een paar dagen geleden heeft aangegeven dat snelle breedbanddekking in de meeste lidstaten problematisch is en nog steeds minder dan 50% van de plattelandsgebieden in de helft van de lidstaten van de Europese Unie bereikt. De doelstelling van de Unie, om alle inwoners toegang te geven tot meer dan 30 Mbps, wordt waarschijnlijk niet gehaald, aldus het rapport."



In de afgelopen jaren is internet niet alleen een basisvoorwaarde voor het dagelijks leven in elk huishouden geworden, maar ook een essentiële hoeksteen voor de economische en sociale ontwikkeling van alle regio's. Alle deskundigen zijn het erover eens dat het garanderen van snelle internetverbindingen en toegang voor iedereen van essentieel belang is voor het blijvende internationale concurrentievermogen van Europa, mede gezien het feit dat anders hele regio's geleidelijk worden ontvolkt. Dit doet een beroep op politici op om prikkels te creëren voor toekomstige technologische ontwikkelingen die daadwerkelijk ten goede kunnen komen aan alle burgers.



Het is duidelijk dat er geen echte interesse lijkt te zijn voor het installeren van glasvezel- of xDSL-gebaseerde technologieën in landelijke gebieden. Aanleg en exploitatie zijn duur en niet economisch rendabel en zouden leiden tot een hoge investering, die geen of onvoldoende return-on-investment oplevert in onze technologisch snel bewegende tijden. Zonder doorontwikkeling van draadloze technologieën zal een cyclus in gang worden gezet die zal resulteren in sociale uitsluiting en verarming van de bevolking in landelijke gebieden, wat weer zal leiden tot een ongewenste maar onvermijdelijke uitstroom van mensen naar steden als gevolg van de migratie van bedrijven.



Zelfs als internet per satelliet nog niet volledig kan concurreren met terrestrische oplossingen, is dit het enige echte en duurzame antwoord op de vraag, hoe een kwalitatieve internettoegang in de toekomst voor alle burgers beschikbaar kan worden gemaakt. Alleen satelliettechnologie, in zijn aard voor iedereen gelijkelijk toegankelijk, is een moderne en democratische technologie, vooral omdat de infrastructuurkosten per gebruiker nu al lager liggen dan voor glasvezel of 5G.



Vooral jonge mensen vertrouwen steeds meer op uitsluitend draadloze technologieën. Het ligt daarom in de verwachting dat investeringen in terrestrische infrastructuur in de toekomst steeds minder ROI zullen opleveren. Tegelijkertijd laten internationale projecten in de satellietbranche zien waar de technologie naartoe gaat. LEO- en MEO-satellieten voor snel internet of ontvangst "zonder conventionele" satellietantennes, zullen bijdragen aan een significante technologische verbetering van draadloze technologie via satelliet. Met dat in het achterhoofd lijdt het echter geen twijfel, dat er nog veel inhaalacties nodig zijn in heel Europa. Meer dan ooit moeten we onze Europese welvaart blijven waarborgen door middel van economisch efficiënte en toekomstgerichte investeringen.



Het aantrekkelijke internetaanbod van skyDSL biedt iedereen overal de mogelijkheid om tot 50 Mbps onbeperkte data te gebruiken. Het skyDSL2 + FLAT L Premium-pakket, op maat gemaakt voor particuliere klanten, inclusief satellietmodem en telefonie tegen een vast tarief, kost 49,80 euro per maand, inclusief de loyaliteitsbonus. Voor zakelijke en professionele gebruikers biedt skyDSL ook een reeks supersnelle internet- en back-upoplossingen. De skyDSL-satellietverbindingen bieden een reëel en aantrekkelijk technologisch alternatief en bieden internettoepassingen voor particuliere klanten en bedrijven in landelijke gebieden die vergelijkbaar zijn met de beschikbare opties in stedelijke gebieden.



