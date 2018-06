Vandaag, de eerste Internationale NASH-dag: de eerste unieke oproep tot actie voor patiënten, risicolopende particulieren, medisch personeel en d

WASHINGTON, PARIJS en LONDEN, June 13, 2018 /PRNewswire/ --



Vandaag is de eerste keer dat het unieke evenement voor ziektevoorlichting, de Eerste Internationale NASH-dag [https://www.international-nash-day.com ], plaatsvindt en zich een weg baant voor betere zorg voor miljoenen toekomstige NASH-patiënten. Dit baanbrekende evenement is gericht op voorlichting over een stille moordenaar, NASH, en is mogelijk dankzij open en inclusieve wereldwijde samenwerking.



- Een grote internationale coalitie van belanghebbenden die zich inzetten voor een

verhoogd bewustzijn over NASH, hebben hun krachten voor deze speciale dag gebundeld:

patiëntenverenigingen, genootschappen, NASH-deskundigen, deskundigen in lever- en

stofwisselingsziekten, belangrijke belanghebbenden in onderzoek en ontwikkeling (R&D)

- Web-tv, rijk aan inhoud, zal vandaag online beschikbaar gesteld worden, met 7

programma's in 6 talen en waarbij de belangrijkste dimensies van deze potentieel

dodelijke, relatief onbekende leverziekte aan bod komen

- Conferenties voor het grote publiek, voor patiënten en/of voor artsen evenals

evenementen voor het algemene bewustzijn worden georganiseerd in meer dan 25 steden

over de hele wereld





Waarom is deze dag belangrijk?



Risicolopende particulieren moeten zich bewust worden van het gevaar, zodat ze zich terdege bewust worden van het belang van het toezicht houden op hun gezondheid en het concentreren op hun levenswijze, zodat voorkomen kan worden dat de ziekte zich zal openbaren. Patiënten met NASH moeten gehoord worden, zodat hun strijd tegen de ziekte alom erkend wordt. Voor deze patiënten ontbreekt meestal eenvoudig te begrijpen informatie, en ze worden geconfronteerd met de verschillende stigma's die geassocieerd worden met leverziekte in z'n algemeen of NASH en cirrose in het bijzonder. Tot slot moet de medische gemeenschap in z'n geheel leren hoe zij kunnen samenwerken zodat de klinische behandeling van NASH-patiënten geoptimaliseerd wordt.



Brian Christie, journalist voor tv-nieuws, talkshow host, voormalige nieuwslezer bij CNN, en NASH-patiënt: "Ik ben zo blij dat zoveel deskundigen vandaag hun stem laten horen. Ik werd verrast door NASH en ik wil ervoor zorgen dat mensen beter geïnformeerd en voorbereid zijn. Het gevoel dat je krijgt wanneer je ontdekt dat je een ziekte in een laat stadium hebt is verschrikkelijk. Je realiseert je niet alleen dat je, totaal onverwachts, een ernstige levensbedreigende aandoening hebt, maar dat je ook verteld wordt...



