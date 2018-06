Apex Tool Group kiest voor SMART By GEP® Source-To-Pay inkoopsoftware om digitale inkooptransformatie kracht bij te zetten

- Wereldwijde productiemarktleider van industriële gereedschappen selecteert GEP's uniforme platform voor inkoopsoftware



CLARK, New Jersey, 13 juni 2018 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende leverancier van inkoopsoftware en inkoopdiensten aan Fortune 500 en Global 2000-ondernemingen wereldwijd, kondigde vandaag aan dat een van de grootste fabrikanten van industriële hand- en elektrische gereedschappen, Apex Tool Group, LLC, SMART by GEP®-inkoopsoftware geselecteerd heeft. SMART by GEP is het toonaangevende cloud-native platform voor bevoorrading-, inkoop- en uitgavensoftware [https://www.smartbygep.com/procurement-software/spend-management].



Apex Tool Group, LLC (ATG) is de meest recente toonaangevende onderneming die de SMART by GEP uniforme inkoopsoftware zal implementeren, en het bedrijf zal het systeem gebruiken voor volledige source-to-order-activiteiten, waaronder uitgavenanalyses, sourcing, contractbeheer en procure-to-order-inkoop.



ATG selecteerde SMART by GEP vanwege zijn complete source-to-order-mogelijkheden beschikbaar in een enkel platform, het gebruiksgemak, en het vermogen om zijn eigen integratie met SAP uit te voeren.



Aric Goldschmidt, Senior Director, bedrijfsprocessen in ATG's wereldwijde inkooporganisatie, zei: "De digitalisering van belangrijke bedrijfsprocessen is een strategische prioriteit voor ATG wereldwijd. Na een uitgebreid evaluatieproces, heeft ons team GEP geselecteerd als de beste oplossing en implementatiepartner om de efficiëntie van procure-to-order binnen onze wereldwijde activiteiten te verbeteren."



SMART by GEP's uniforme platform voor source-to-order-software is een compleet inkoopplatform die alle inkoopfuncties verenigt in een enkel product dat native is aan cloud-, touch- en mobiele technologieën. SMART by GEP maakt gebruik van een cloud-economie om een oplossing te leveren die gemakkelijk de zwaarste verwerkingsvereisten van GEP's Fortune 500 en Global 2000-klanten kan afhandelen, terwijl belastende infrastructuur- en ondersteuningskosten geëlimineerd worden.



SMART by GEP is, zonder uitgebreide training, eenvoudig in te stellen, implementeren en gebruiken. Alle GEP-producten zijn platform-agnostisch (ze werken op SAP, Oracle of andere belangrijk ERP- of F&A-systemen). En met een uitstekende ondersteuning en dienstverlening, is GEP een marktleider op het gebied van klanttevredenheid.



SMART by GEP biedt een volledige source-to-order-functionaliteit in een gebruiksvriendelijke, cloud-native platform, met inbegrip van uitgavenanalyse, sourcing, contractbeheer, leverancierbeheer, procure-to-pay, besparingsprojectbeheer en het bijhouden van besparingen, facturatie en andere gerelateerde functionaliteiten. Het bekroonde, SaaS-gebaseerde S2P-platform is native aan touch- en mobiele technologieën, en stelt gebruikers in staat om overal, altijd en op elk apparaat te werken.



Over Apex Tool Group, LLC



Apex Tool Group, LLC is een van 's werelds grootste producenten van industriële hand- en elektrische gereedschappen, gereedschap-opslag, boorkoppen, kettingen en elektronische soldeerproducten. Apex dient een veelvoud van wereldwijde markten, waaronder de automobiel-, ruimtevaart-, elektronica-, energie-, hardware, industriële en detailhandel sector. Ga voor meer informatie naar www.apextoolgroup.com [http://www.apextoolgroup.com/].



Over GEP:



GEP helpt wereldwijde ondernemingen om efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen - dit is hoe GEP uniforme bedrijfsoplossingen van ongekende schaal, kracht en effectiviteit creëert en levert.



GEP, door het Gartner Magic Quadrant een leider genoemd en verkozen tot Best Provider tijdens de World Procurement Awards en EPIC Procurement Excellence Awards, wordt regelmatig erkend door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream en Ardent Partners, als een innovator en leider in source-to-pay-inkoopsoftware.



GEP wordt ook vermeld als een leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (inkoop-outsourcing) door de Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast is GEP volgens ALM Intelligence, het belangrijkste onderzoeksbureau in de sector voor beheerconsulting, de leider op het gebied van inkoopstrategie en consulting voor de toeleveringsketen.



Met 14 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, helpt GEP, gevestigd in Clark, New Jersey, bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com [http://www.gep.com/]. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, onze cloud-native, uniforme source-to-pay-platform, naar www.smartbygep.com [http://www.smartbygep.com/].



