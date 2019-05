Bitpanda digitaliseert fysiek goud en zilver

WENEN, 13 mei 2019 /PRNewswire/ -- Het in Wenen gevestigde fintech-bedrijf Bitpanda lanceert goud- en zilverhandel voor zijn 1 miljoen gebruikers. Het nieuwe product Bitpanda Metals staat gebruikers toe om veilig en gemakkelijk te beleggen in goud en zilver en te profiteren van ultra-lage beleggingskosten. De activa is 100% fysiek gedekt, volledig verzekerd en ligt opgeslagen in een Zwitserse kluis met een hoog veiligheidsniveau.



-- Gebruikers kunnen goud en zilver kopen om hun portefeuille te

diversifiëren

-- Goud en zilver zijn activa-gedekt door fysieke gouden en zilveren staven

-- Transparante en lage beleggingskosten

-- Belastingvrij, 100% verzekerd en veilig opgeslagen in Zwitserland

-- Wissel goud en zilver om voor digitale activa op Bitpanda

-- Stel spaarplannen op voor regelmatige beleggingen

Bitpanda, het Weense fintech-bedrijf met ongeveer 1 miljoen gebruikers en meer dan 100 werknemers, voegt goud en zilver als een nieuwe activaklasse aan hun handelsplatform toe. Met Bitpanda Metals biedt het bedrijf de gebruiker de ervaring en het gemak om digitale activa te kopen in de handelswereld van edelmetalen.



Bitpanda is een samenwerkingsverband aangegaan met de makelaars in edelmetalen pro aurum en philoro om de fysieke onderliggende gouden en zilveren tokens die door Bitpanda aangeboden worden, veilig op te slaan. Het fysiek gedekte, gedigitaliseerde goud en zilver kan op het Bitpanda-platform met hetzelfde gemak worden verhandeld als de andere digitale activa. Gebruikers kunnen met behulp van een breed scala aan betaalmethoden, kleine hoeveelheden kopen (vanaf EUR 1), en de geaccepteerde valuta's zijn Euro, Zwitserse franken, Britse ponden of Amerikaanse dollars. Goud kan kostenvrij aangekocht worden, ongeacht de hoeveelheid (na de lanceringspromotie voor een laag vergoeding van slechts 0,5%), en zal opgeslagen worden voor een transparante en industrie-breed uniek opslagtarief van slechts 0,0125% per week. Goud en zilver zijn 100% verzekerd. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment verkooptransacties uitvoeren, en kunnen tevens elke hoeveelheid van hun goud- of zilverbezit omwisselen voor Bitcoin of andere op Bitpanda beschikbare digitale activa.



"Goud en zilver hebben als beleggingscategorie de tand des tijds doorstaan en nu introduceren we het in de 21e eeuw. Met een hoge mate van transparantie, zeer lage beleggingskosten en met hetzelfde gemak als dat van andere activa op ons platform, verstoren we de goudhandel. Met Bitpanda Metals staan wij kleine investeerders toe om aankopen te doen zonder de verschrikkelijk hoge beleggingskosten. Dit is een echte gamechanger," aldus Eric Demuth, CEO van Bitpanda.



Om de lancering van Bitpanda Metals te vieren heeft Bitpanda besloten om, tot 15 juni 2019, geen kosten in rekening te brengen voor het aankopen van goud, en gebruikers zullen EUR 5 tot EUR 200 in gedigitaliseerd goud of zilver ontvangen wanneer ze op het Bitpanda-platform minstens EUR 25 in goud of zilver investeren.



Over Bitpanda



Bitpanda is een fintech-bedrijf gevestigd in Wenen, Oostenrijk, dat in 2014 opgericht werd door Eric Demuth, Paul Klanschek en Christian Trummer. Het bedrijf is overtuigd van de innovatieve kracht van cryptovaluta, gedigitaliseerde activa en blockchain-technologie. Bitpanda's missie is om de barrières rond persoonlijke financiën af te breken en om traditionele financiële producten in de 21e eeuw te introduceren. Vandaag de dag telt Bitpanda ongeveer 1 miljoen gebruikers en meer dan 100 teamleden. Met een licentie als PSD2-betalingsserviceprovider, ultramoderne beveiliging en gestroomlijnde gebruikerservaringen, is Bitpanda uitgegroeid tot een populair handelsplatform voor zowel nieuwkomers als experts. Gebruikers kunnen momenteel in Bitcoin, Ethereum, goud en meer dan 20 andere digitale activa handelen.



