Allied Telesis wint in categorieën Company of the Year en Software Product op Network Computing Awards 2019

SAN JOSE, Californië, 13 mei 2019 /PRNewswire/ -- Allied Telesis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2462730-1&h=4275044092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2036254339%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2mVuLpr%26a%3DAllied%2BTelesis&a=Allied+Telesis], een leidinggevende leverancier van hardware- en softwareproducten waarmee klanten veilige en schaalbare oplossingen boordevol functies voor de uitwisseling van gegevens kunnen ontwikkelen, heeft vandaag aangekondigd dat het de winnaar is geworden in de categorieën New Software Product of the Year (nieuw softwareproduct van het jaar), Software Product of the Year (softwareproduct van het jaar) en Company of the Year (onderneming van het jaar) op de Network Computing Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2462730-1&h=1271077059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D649111589%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2HcOD4O%26a%3DNetwork%2BComputing%2BAwards&a=Network+Computing+Awards]. Dit is het derde jaar op rij dat Allied Telesis topprijzen wint op dit prestigieuze sectorevenement, met inbegrip van de prijs voor het Best Hardware Product of the Year (beste hardwareproduct van het jaar) vorig jaar.



De Network Computing Awards zijn 13 jaar geleden in het leven geroepen om een erkenning toe te kennen aan baanbrekende bedrijven op het gebied van strategisch en innovatief netwerkbeheer in verschillende technische categorieën, waaronder netwerken, hardware, software en data. Elk jaar worden de winnaars gekozen door middel van een online stemming door de lezers van het tijdschrift en het publiek die vinden dat de oplossingen en producten van een bedrijf de besten in hun soort zijn.



Allied Telesis won de "Company of the Year"-prijs en stootte Dell van de eerste plaats. Het winnen van deze onderscheiding is opwindend nieuws en versterkt de positie van het bedrijf als een leidinggevende onderneming op het gebied van zakelijk netwerken.



De prijs werd toegekend aan softwareproducten Vista Manager EX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2462730-1&h=2202326523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2343309662%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2vPEe8E%26a%3DVista%2BManager%2BEX&a=Vista+Manager+EX] en Autonomous Wave Control (AWC) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2462730-1&h=3284702782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D4207348687%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F309MuOr%26a%3DAutonomous%2BWave%2BControl%2B(AWC)&a=Autonomous+Wave+Control+(AWC)]. Vista Manager EX is een product voor het zelfontdekken en beheren van een breed gamma apparaten, dat de netwerkfunctioneringskosten verlaagt door gebruik te maken van intelligente diensten en dat een enkel beheerdashboard biedt voor bedrade en draadloze netwerken. AWC is een geavanceerde netwerktechnologie die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om voor aanzienlijke verbeteringen te zorgen in de draadloze netwerkconnectiviteit en -prestaties terwijl tegelijkertijd de uitrol- en operationele kosten worden verlaagd.



"Wij zijn heel trots op onze prijzen als bedrijf van het jaar en voor onze software in dit prestigieuze evenement," Aldus Graham Walker, directeur productmarketing bij Allied Telesis. "Wij zijn ervan overtuigd dat Allied Telesis dankzij zijn 30 jaar ervaring en innovaties een ideale keuze is voor zakelijke netwerken en dat heeft het stemmende publiek bevestigt."



Bovendien kreeg het team twee eervolle vermeldingen voor de x950 switch series [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2462730-1&h=3997247068&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2319961434%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2S3D5US%26a%3Dx950%2Bswitch%2Bseries&a=x950+switch+series], in de categorieën Data Center Product of the Year (datacenterproduct van het jaar) en Hardware Product of the Year (hardwareproduct van het jaar). Dit getuigt van het werk dat Allied Telesis verricht rond slimme infrastructuuroplossingen om netwerken gemakkelijker te maken.



De Network Computing Awards zijn uitgereikt op 2 mei 's avonds in Londen, Verenigd Koninkrijk.



Over Allied Telesis Allied Telesis is een mondiale leider op het gebied van IoT en door SDN geactiveerde oplossingen voor bedrijfs-, overheids-, onderwijs- en kritieke infrastructuurklanten. Met zijn oplossingenportefeuille biedt het bedrijf aangepaste, moderne connectiviteits- en netwerkoplossingen die voor sterke innovaties zorgen, de proceswendbaarheid bevorderen en wereldwijd aan klanten een concurrentievoordeel helpen opbouwen.



Met zijn meer dan 30 jaar ervaring, 1.600 werknemers en 100k installaties in meer dan 60 landen, streeft Allied Telesis ernaar oplossingen te bieden aan zijn klanten die zijn ontworpen en ontwikkeld om aan de hoogste normen en kwaliteitsvereisten te voldoen. Allied Telesis staat bekend voor het vernieuwen van de manier waarop diensten en applicaties worden geleverd en beheerd, wat voor meer waarde en een lagere operationele kost zorgt.



Meer informatie is te vinden op www.alliedtelesis.com



