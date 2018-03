Nieuwe Sedus-kenniscentra in Dogern en Geseke

WALDSHUT en GESEKE, Duitsland, March 13, 2018 /PRNewswire/ --



Met omvangrijke moderniserings- en bouwwerkzaamheden stippelt Sedus de koers uit voor de toekomst van zijn beide productievestigingen in Duitsland, die worden uitgebreid tot nieuwe kenniscentra. Het investeringsvolume bedraagt meer dan 20 miljoen euro voor nieuwbouw en renovatie van de kantoren en daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in nieuwe productie-indelingen in de locaties Dogern en Geseke.



Zowel in Hochrhein alsook in Oostwestfalen wordt al druk gebouwd. In de Sedus-vestiging in Dogern ontstaat een nieuw kantoorcomplex volgens de nieuwste normen, waarin ook de medewerkers uit de verkoop- en marketingafdelingen die momenteel nog in het hoofdkantoor in Waldshut werken, een nieuwe en aantrekkelijke werkomgeving krijgen. Ook de collega's van de ontwikkelingsafdeling zullen naar deze nieuwbouw verhuizen en hun huidige gebouw vrijmaken voor een royale, nieuwe showroom. De nieuwbouw zal begin volgend jaar in gebruik worden genomen.



In de vestiging Geseke (Sedus Systems GmbH) wordt het bestaande kantoorgebouw vergroot met een extra verdieping die ook als nieuwe showroom zal dienen. Alle administratieve afdelingen worden voorzien van nieuwe inrichtingen en voor alle medewerkers staat voor dit jaar nog een interne verhuizing gepland, die zeer positief is ontvangen vanwege de ruimtelijke verbeteringen. Beide locaties worden zodoende naast de Europese showrooms ook uitgebreid tot kenniscentra waarin klanten vanuit de hele wereld worden geadviseerd.



Voor deze inspanningen zijn er vele goede redenen. Directiewoordvoerder Holger Jahnke: "Met de nieuwbouw, de renovatie en de uitbreidingen ontstaan twee aantrekkelijke Sedus-kenniscentra die ongekend zijn in onze branche. Hier gaan onze medewerkers in modelkantoren werken, in indrukwekkende "living offices", die ook door de klanten kunnen worden bezocht en bekeken. Er is waarschijnlijk geen beter uitgangspunt dan onze nieuwe ontwikkelingen voor de marktintroductie door het eigen personeel te laten testen, want niet alleen bij onze klanten, maar ook bij Sedus zelf kennen we kantoorwerkplekken.



Wie zich inricht met Sedus-producten, ontvangt niet alleen hoogwaardige meubileringen "Made in Germany". Sedus is als internationaal merk in meer dan 50 landen vertegenwoordigd. Wij kennen de marktontwikkelingen en helpen ondernemingen toekomstveilige investeringen te doen. Dat veronderstelt een analyse van de arbeidsprocessen en -methoden alsook het begrip voor de identiteit en de doelstellingen van de betreffende onderneming. Pas daarna vindt de op maat gemaakte planning plaats. Daartoe behoren vanzelfsprekend ook gebruikersinstructies, serviceprestaties, product- en naleveringsgaranties. Dit totale pakket noemen wij "Sedus Future Proof", dat betekent professioneel advies, omvangrijke dienstverleningen, langdurig bruikbare producten en de zekerheid dat men voor de toekomst niet alleen goed ingericht, maar ook afgestemd is."



Het betrekken van de werknemers bij de vormgeving van de nieuwe ruimtes en bij de vragen over de toekomstige samenwerking gebeurde in talrijke workshops en ging exact zoals Sedus dat zijn klanten adviseert. Holger Jahnke: "Met de nieuwe gebouwen die tot de modernste kantoorinfrastructuren in Duitsland behoren, laten wij onze deskundigheid als innovatieve kantoorplanner en kantoorinrichter zien. Om de beste resultaten te realiseren van een concept dat ook in de realiteit functioneert, is onder meer de hulp ingeroepen van professionele planners voor akoestiek, klimaatconcept en verlichting."



Parallel aan de bouwactiviteiten wordt in de vestiging in Dogern ook een nieuwe productie-indeling gerealiseerd, die bijdraagt tot een verbetering van de productiestroom. Daniel Kittner, directeur techniek: "Met de nieuwe productie-indeling verhogen wij de productiviteit, wat een positief effect zal hebben op de levertijden. Omdat wij uitsluitend op basis van opdrachten werken en vanaf een orderomvang van 1 stuk produceren, kunnen wij miljoenen varianten maken en ingaan op de individuele wensen van onze internationale klantengroep."



De Sedus Stoll-groep heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een omzet van meer dan EUR 188 miljoen en biedt werk aan zo'n 900 medewerkers.







