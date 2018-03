World Architecture Festival kondigt internationale 'Superjury' aan

LONDEN, March 13, 2018 /PRNewswire/ --



Het World Architecture Festival heeft zijn Superjury voor 2018 bekend gemaakt, en het is samengesteld uit de meest invloedrijke personen binnen de internationale architectuur. De 'Superjury' zal oordelen wie de winnaar zal zijn van de onderscheiding World Building of the Year Award, en zal dit op vrijdag 30 november in de RAI Amsterdam tijdens het Festival bekend maken.



De WAF Awards, ofwel de 'Oscars van de architectuur', staan centraal tijdens het World Architecture Festival en ze loven de wereldwijde architecturale uitmuntendheid van voltooide gebouwen, toekomstige projecten en landschapsprojecten. Genomineerde inzenders zullen op de eerste twee dagen van het driedaagse festival, strijden om prijzen in 33 verschillende categorieën.



Op de laatste dag, zullen de categoriewinnaars hun inzending opnieuw aan de Superjury presenteren. Na het zien van de live presentaties van de 18 voltooide gebouwen zal de Superjury de World Building of the Year-winnaar selecteren.



De Superjury zal worden voorgezeten door Nathalie de Vries, directeur en medeoprichter van het Nederlandse architectenbureau MVRDV. De andere juryleden zijn Mohsen Mostafavi, decaan, Graduate School of Design, Harvard University; Li Xiaodong, Professor, School of Architecture, Tsinghua University; David Adjaye, Principal, Adjaye Associates; en Manuelle Gautrand, Hoofdarchitect, Manuelle Gautrand Architecture.



Paul Finch, directeur van het WAF-programma, merkte op: 'We zijn zeer verheugd om zo'n gevarieerde en getalenteerde superjury te hebben, en we kijken uit naar hun opmerkingen en beraadslagingen. Met meer dan 130 juryleden, waarvan 47% vrouwelijk, uit 37 landen, zijn we trots op het feit dat WAF in staat is om de werkelijke diversiteit van design en architectuur te prijzen.'



WAF en het zuster-evenement INSIDE World Festival of Interiors kijken er naar uit om meer dan 2000 architecten en ontwerpers in de RAI Amsterdam te mogen verwelkomen. Het drie dagen durende festival biedt verschillende conferentieprogramma's, onderscheidingen, tentoonstellingen en rand-evenementen. Het festival bereikt een hoogtepunt tijdens het Gala Awards Dinner dat in het voormalige beursgebouw van Amsterdam, de Beurs van Berlage, zal plaatsvinden en tijdens dit evenement zullen de winnaars van de World Building of the Year hun onderscheiding in ontvangst kunnen nemen.



