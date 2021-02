Verklaring van Supermicro over de beweringen van Bloomberg

Supermicro bevestigt opnieuw de veiligheid van Supermicro-producten en weerlegt daarmee het artikel van Bloomberg



SAN JOSE, Californië, 13 februari 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het gebied van bedrijfscomputers, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, weerlegt de nauwkeurigheid van informatie in een recent artikel van Bloomberg.



Het verhaal van Bloomberg is een mengelmoes van ongelijksoortige en onnauwkeurige beschuldigingen die veel jaren teruggaan. Er worden vergezochte conclusies getrokken die opnieuw niet bestand blijken tegen kritiek. In feite heeft de National Security Agency vorige maand Bloomberg aangegeven opnieuw achter zijn opmerkingen uit 2018 te staat en stelde dat Bloomberg met deze beweringen "niet kan bevestigen dat dit incident of de daaropvolgende beschreven reacties daarop ooit hebben plaatsgevonden." Ondanks de aantijgingen van Bloomberg over vermeende cyber- of nationale veiligheidsonderzoeken die meer dan 10 jaar teruggaan, is Supermicro nooit benaderd door de Amerikaanse overheid of door een van onze partners of klanten over deze vermeende onderzoeken.



Bloomberg heeft geen conclusies getrokken uit deze vermeende onderzoeken. Evenmin kon Bloomberg ons bevestigen of er zelfs maar een vermeend onderzoek heeft plaatsgevonden of gaande is. Integendeel, verschillende Amerikaanse overheidsinstanties die volgens Bloomberg onderzoeken zouden zijn gestart, blijven onze producten gebruiken en doen dit al jaren.



Omdat we erkennen dat beveiligingsbedreigingen voortdurend evolueren, zijn we waakzaam en pakken we problemen aan zodra we ons ervan bewust worden. Zo heeft een werknemer van Intel vele jaren geleden een vraag gesteld die we niet konden verifiëren, maar hebben we uit een overvloed aan voorzichtigheid meteen maatregelen genomen om alle zorg weg te nemen. We hebben onze nauwe samenwerking met Intel, die altijd sterk is geweest, altijd gewaardeerd. Bovendien wordt de updatesite waarnaar in het Bloomberg-artikel wordt verwezen al lang niet meer gebruikt ten gunste van nieuwere, veilige (HTTPS) technologie. Tot slot zijn de cyber-incidenten die we in 2019 openbaar hebben gemaakt, onderzocht, verholpen en is daarvan vastgesteld dat ze geen invloed op ons bedrijf, onze producten of onze activiteiten hebben gehad.



Helaas blijft Bloomberg proberen om zijn valse en alom in diskrediet gebrachte verhaal uit 2018 nieuw leven in te blazen. In reactie op die beschuldigingen hebben we na intern onderzoek nooit kwaadaardige chips gevonden, zelfs niet nadat we een extern beveiligingsbedrijf hadden ingeschakeld om een onafhankelijk onderzoek naar onze producten uit te voeren.



Bovendien zijn we nooit door een klant of overheidsinstantie geïnformeerd dat dergelijke chips ooit zijn gevonden. In 2018 hebben verschillende ambtenaren in de publieke en private sector het verhaal weerlegd. Toenmalig secretaris van het Department of Homeland Security, Kirstjen Nielsen, zei "we hebben geen enkel bewijs dat het artikel ondersteunt", waarna de toenmalige directeur van de National Intelligence Dan Coats zei "we hebben geen bewijs gezien" van manipulatie van Supermicro-producten. Directeur van de Federal Bureau of Investigation Christopher Wray waarschuwde ambtenaren om "voorzichtig te zijn met wat je leest" over de beweringen van Bloomberg uit 2018, en de CEO van Apple, Tim Cook, zei "het is 100 procent een leugen zonder enige vorm van waarheid" en drong er bij Bloomberg op aan "het juiste te doen" en "hun verhaal in te trekken". De NSA zei destijds "in de war" te zijn geraakt door het rapport van Bloomberg en kon het niet bevestigen.



Supermicro is een Amerikaans succesverhaal, opgericht en gestationeerd in San Jose, Californië, in 1993. De kwaliteit, veiligheid en integriteit van onze producten is onze topprioriteit, en we implementeren voortdurend nieuwe en verbeterde beveiligingsfuncties en -processen in ons bedrijf, we onderzoeken beveiligingsproblemen die onder onze aandacht worden gebracht en we werken eraan om eventuele problemen op te lossen.



