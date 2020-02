Al Jaber, SDRPY-supervisor en Saoedisch ambassadeur, ontmoet politieke en diplomatieke figuren in Londen

LONDEN, 13 februari 2020 /PRNewswire/ -- De ambassadeur van Saoedi-Arabië in het Verenigd Koninkrijk, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Khalid bin Bandar Al Saud heeft vandaag een ontmoeting gehad met de supervisor van het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen), ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber; de officiële woordvoerder van de coalitiestrijdkrachten ter ondersteuning van de legitimiteit in Jemen, kolonel Turki al-Maliki; Zijne Excellentie de minister van Staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest en het ministerie van Internationale Samenwerking, Dr. Andrew Murrison MP; evenals een aantal ministers en ambtenaren van het Britse Parlement.



https://mma.prnewswire.com/media/1090210/SDRPY_joint_meeting.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1090210/SDRPY_joint_meeting.jpg]



Naar aanleiding van de tentoonstelling eerder deze week, bespraken ze samen de historische betrekkingen tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en het Verenigd Koninkrijk, en het bestaande partnerschap tussen de twee naties. Ambassadeur Al Jaber presenteerde de Saoedische humanitaire en ontwikkelingsinspanningen in Jemen aan de Britse vertegenwoordigers en daarnaast werden een aantal kwesties van gemeenschappelijk belang op het gebied van ontwikkeling en humanitaire zaken besproken.



Later hielden ambassadeur Mohammad Al Jaber en kolonel Turki al-Maliki een gezamenlijke vergadering op de ambassade van het Koninkrijk in Londen, die door een aantal ambtenaren werd bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst benadrukte ambassadeur Al Jaber de recente gang van zaken in Jemen, met inbegrip van het werk van het SDRPY op het gebied van ontwikkeling en wederopbouw. Hij wees op de grote inspanningen van het programma door meer dan 100 ontwikkelingsprojecten in alle Jemenitische gouvernementen te beoordelen, en de meest recente tastbare effecten die het dagelijks leven van burgers hebben verbeterd en een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de ondersteuning van de Jemenitische economie.



Ambassadeur Al Jaber presenteerde de zeven kritieke sectoren die door het SDRPY worden ondersteund: Gezondheidszorg, Onderwijs, Energie, Landbouw & Visserij, Water, Vervoer (waaronder Havens en Luchthavens), en de sector Overheidsgebouwen.



Voorts legde hij uit dat het programma in de meeste Jemenitische gouvernementen opereert, waaronder Aden, Hadramawt, Al-Jawf, Marib, Hajjah, Socotra en Mahra; terwijl de impact van het programma alle delen van Jemen bereikt dankzij de actieve bijdrage van het programma aan het bereiken van duurzame economische stabiliteit.



Ambassadeur Al Jaber voegde hier nog aan toe dat het programma van plan is om de reikwijdte van de steun uit te breiden naar alle Jemenitische gouvernementen met de opening van verschillende kantoren. Op die manier streeft het SDRPY ernaar de projecten die worden uitgevoerd continu te monitoren, verslag uit te brengen over de voortgang van de projecten en eventuele technische problemen die zich tijdens de implementatie kunnen voordoen, aan te pakken. Daarnaast zullen deze kantoren nieuwe projecten bestuderen overeenkomstig de behoeften van het gouvernement. Het SDRPY zal regelmatig vergaderen met de gouverneurs en hun burgers en vervolgens de ontwikkeling van nieuwe projecten coördineren met de Jemenitische overheid.



Voorts gaf hij aan dat er nauw wordt samengewerkt met internationale ontwikkelingsorganisaties, waaronder frequente ontmoetingen en workshops tussen het SDRPY en veel van deze organisaties, zodat iedereen kan profiteren van de discussies en de uitwisseling van ervaringen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Bestaande projecten in de landbouwsector die zonne-energie nodig hebben, hebben veel baat gehad bij deze aanpak.



https://mma.prnewswire.com/media/1090211/SDRPY_team.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1090211/SDRPY_team.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/1090208/SDRPY_projects.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1090208/SDRPY_projects.jpg]



