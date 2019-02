Tableau breidt mogelijkheden voor datavoorbereiding uit met Tableau Prep Conductor

Het nieuwste product voor datavoorbereiding maakt deel uit van het nieuwe Tableau Data Management-pakket



SEATTLE, 13 februari 2019 /PRNewswire/ -- Tableau Software , het toonaangevende analyseplatform, heeft vandaag de algehele beschikbaarheid van Tableau Prep Conductor aangekondigd: een nieuw product waarmee organisaties selfservice-datavoorbereiding op schaal kunnen inplannen en beheren. Tableau Prep Conductor is onderdeel van Tableau Data Management, een nieuw abonnementspakket. Dit nieuwe product is een doortastende aanvulling op het platform van Tableau en helpt klanten ervoor te zorgen gecontroleerde, up-to-date data voorhanden en analyseklaar te hebben. Tableau zal later dit jaar meer functies, waaronder catalogisering, toevoegen aan het abonnementaanbod. Klanten kunnen deze capaciteiten aan hun bestaande Tableau-omgeving toevoegen door te upgraden naar Tableau Server 2019.1 en zich te abonneren op het Tableau Data Management-pakket. Meer informatie vind je op https://www.tableau.com/nl-nl/products/packages/data-management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2374199-1&h=2848939079&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fpackages%2Fdata-management&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fpackages%2Fdata-management].



Wanneer klanten zich abonneren op Data Management, kunnen ze er ook voor kiezen om Tableau Prep Conductor in te schakelen in hun Tableau Server-implementatie. rep Conductor automatiseert processen (flows) die gemaakt worden in Tableau Prep Builder (de nieuwe naam voor Tableau Prep die al door meer dan 11.000 klantaccounts gebruikt wordt), zodat er altijd opgeschoonde data beschikbaar zijn voor analyse. Met Prep Builder kan men snel en met vertrouwen data voorbereiden voor analyse en met Prep Conductor wordt de data bovendien automatisch up-to-date gehouden.



Door de integratie in Tableau Server hoeft er niets nieuws geïmplementeerd te worden. Tableau Prep Conductor geeft centrale teams (zoals IT) de mogelijkheid om automatische (flows) in te stellen voor de hele server, gebruikmakend van dezelfde verificatie, autorisaties en infrastructuur. Het geeft klanten de mogelijkheid om autorisaties in te stellen voor dataflows en databronnen om zo het beheer in handen te houden en aan compliancebehoeften en -vereisten te voldoen. Organisaties hebben ook meer zicht op de gezondheid van databronnen via centraal beheerde flows en meldingen.



"Klanten hebben meer data dan ooit en hebben moeite om al die informatie te begrijpen, beheren en verwerken om tot goede besluitvorming te komen", zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer van Tableau. Met Tableau Data Management maken we het voor organisaties eenvoudiger om betrouwbare, gecontroleerde data op schaal aan te leveren, zodat de hele organisatie zich sneller en met meer vertrouwen met de analyse kan bezighouden".



Later in 2019 zullen er ook nieuwe catalogiseringsmogelijkheden worden toegevoegd aan Tableau Data Management. Daarmee krijgen organisaties meer zicht op hun data en worden data beter vindbaar voor eindgebruikers. Met catalogisering kunnen klanten vanaf een enkele locatie naar verschillende soorten data zoeken. Verrijkte metadata geeft aanvullende context en informatie, zodat de gebruiker er zeker van kan zijn dat de juiste data worden geselecteerd en gebruikt. Deze mogelijkheden voor catalogisering zorgen ook voor betere zichtbaarheid en beheer van omgeving, tijdsbesparing en voorkomen van ook kostbare onderbrekingen in productie.



Het Tableau Data Management-pakket is nu beschikbaar als add-on voor Tableau Server voor USD 5,50 per gebruiker per maand. Het is ook beperkt beschikbaar voor Tableau Online. Meer informatie over 2019.1 en Tableau Data Management vind je op www.tableau.com/nl-nl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2374199-1&h=1644089895&u=http%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2F&a=www.tableau.com%2Fnl-nl].



Over Tableau Tableau helpt mensen hun data te zien en begrijpen. De vooruitstrevende selfservice-analyse van Tableau met het toonaangevende analyseplatform maakt het voor iedereen mogelijk met data te werken, ongeacht hun vaardigheden. Meer dan 86.000 klantaccounts over de hele wereld, van particulieren en non-profitorganisaties tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, gebruiken Tableau om snel inzichten te verkrijgen en ingrijpende datagestuurde besluiten te nemen. Ervaar zelf wat Tableau voor u kan betekenen met een gratis proefversie: https://www.tableau.com/nl-nl/products/trial



Toekomstgerichte stellingen Dit persbericht bevat toekomstgerichte stellingen die risico's, onzekerheden en veronderstellingen bevatten. Indien dergelijke onzekerheden waarheid worden of indien dergelijke veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de resultaten van Tableau aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte stellingen die wij poneren. Alle stellingen (met uitzondering van vermeldingen van historische feiten) kunnen als toekomstgericht worden beschouwd, inclusief voorspellingen betreffende productmogelijkheden, prestaties, integratie en beveiliging, of eventuele stellingen aangaande aannames betreffende nieuwe, geplande of geüpgradede functies en ontwikkelingen van het product. Deze en andere belangrijke risicofactoren zijn opgenomen in documenten die zijn neergelegd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief het door Tableau meest recent ingediende 10-Q-formulier en de jaarcijfers van het 10-K-formulier, en overige bij de SEC ingediende rapporten en documenten, en kunnen leiden tot resultaten die mogelijk afwijken van de verwachtingen. Tableau is niet verplicht om de toekomstgerichte stellingen te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen die zich voordoen of omstandigheden die zijn ontstaan nadat de stellingen zijn geponeerd.



Eventuele niet-gereleasede diensten of functies waarnaar in deze of andere persberichten, presentaties of openbare stellingen wordt verwezen, zijn op dit moment niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten die onze producten en diensten kopen, moeten hun aankoop baseren op functies die op dit moment beschikbaar zijn.



Tableau en Tableau Software zijn handelsmerken van Tableau Software, Inc. Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.



