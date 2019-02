Tableau lanceert Data vragen: een nieuwe manier om data te analyseren door middel van natuurlijke taal

Nu kan iedereen gemakkelijk hun data onderzoeken, ongeacht het ervaringsniveau



SEATTLE, 13 februari 2019 /PRNewswire/ -- Tableau Software , het toonaangevende analyseplatform, heeft vandaag de algehele beschikbaarheid van Data vragen aangekondigd. Data vragen maakt gebruik van natuurlijke-taalverwerking, waardoor vragen die in gewone taal gesteld worden, direct een visueel antwoord opleveren in Tableau. Deze capaciteit (patent aangevraagd) maakt het eenvoudiger data te onderzoeken en analytische inzichten te verkrijgen, ongeacht het vaardigheidsniveau, die met anderen kunnen worden gedeeld zonder iets te hoeven installeren of programmeren. Data vragen is beschikbaar als onderdeel van de nieuwste release van Tableau, namelijk Tableau 2019.1, welke ook vandaag is gelanceerd. Meer informatie vind je op https://www.tableau.com/nl-nl/products/new-features [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2374175-2&h=545043465&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fproducts%2Fnew-features].



Data vragen, ontwikkeld aan de hand van het baanbrekende slepen-en-neerzettenconcept binnen analytics van Tableau, is de volgende stap in de evolutie van selfservice-analyse. Aan de hand van Data vragen kunnen klanten eenvoudigweg een vraag typen als 'Wat zijn mijn verkoopcijfers van deze maand?'. Tableau geeft daarop een interactieve datavisualisatie aan de hand waarvan de klant de data verder kan verkennen, de vraag kan definiëren en dieper op de data kan ingaan. Je hoeft geen diepgaande kennis te hebben van de datastructuur of te kunnen programmeren. Met Data vragen kan iedereen in dialoog gaan met zijn of haar data, of je nu leidinggevende, arts of restauranteigenaar bent. Het maakt gebruik van geavanceerde algoritmes die gericht zijn op begrip van de intentie van de gebruiker, niet op sleutelwoorden, waardoor Tableau relevantere resultaten kan geven. Aangezien Data vragen volledig is geïntegreerd in Tableau, kun je je data vervolgens vervolgens naadloos en soepel verkennen met de volledige analysecapaciteiten van Tableau.



Data vragen is zonder extra kosten beschikbaar als onderdeel van Tableau Server en Tableau Online. Data vragen werkt met alle door Tableau ondersteunde databronnen, zowel live als geëxtraheerd, waardoor directe verbinding mogelijk is met elke databron zonder dat er data verplaatst moeten worden of het algoritme getraind moet worden. Data vragen integreert, zonder dat er eerst iets hoeft te worden geïnstalleerd, met de bestaande veiligheids- en beheerfuncties van Tableau, waardoor het direct gebruikt kan worden.



"Met Data vragen zorgen we ervoor dat data-analyse voor iedereen bereik- en werkbaar is, ongeacht hun ervaring met data-analyse", zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer bij Tableau. "Door onze unieke, conversationele benadering van natuurlijke taal kunnen mensen vragen stellen volgens hun natuurlijke denkwijze. Data vragen maakt het mogelijk om op een intuïtiever, natuurlijker manier te communiceren met data. Het verlaagt de drempel voor analyse en biedt mensen de mogelijkheid om vragen te stellen in gewone taal en sneller zeer relevante inzichten te verkrijgen".



Technologie vertaalt eenvoudige vragen naar analytische zoekopdrachten (patent aangevraagd) Op de achtergrond maakt Data vragen gebruik van krachtige algoritmes om databronnen automatisch te profileren en indexeren. Data vragen weet bijvoorbeeld dat wanneer iemand 'Amerikaanse meubels' intypt voor de verkoopdata, de 'Productcategorie' gefilterd moet worden op 'Meubels', en het 'Land' op 'Verenigde Staten van America'. Statistische kennis van de databron wordt gecombineerd met contextuele kennis van real-worldconcepten: 'Meubels' is een gebruikelijke waarde voor het veld 'Product' en 'Amerika' is een synoniem voor het land 'Verenigde Staten van Amerika'. Door deze intrinsieke ondersteuning van synoniemen kunnen inzichten verkregen worden, terwijl er verschillende woorden gebruikt worden voor hetzelfde veld, zoals 'verkoop' en 'boekingen'.



Daarnaast pikt de geavanceerde parser van Data vragen automatisch dubbelzinnig taalgebruik op, waardoor vragen in natuurlijke spreektaal gesteld kunnen worden. Dit betekent dat wanneer een vraag op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd, Data vragen de kennis van de databron combineert met eerdere gebruikersactiviteit en een aantal aannemelijke opties geeft om uit te kiezen. Vervolgens kunnen die resultaten indien nodig verder worden verfijnd. Data vragen is volledig geïntegreerd in het Tableau-platform en maakt gebruik van de gepatenteerde Show Me-technologie van Tableau en vooruitstrevende best practices voor visualisaties om de data automatisch op de best mogelijke manier weer te geven.



Tableau 2019.1 bevat ook nieuwe mogelijkheden zoals een nieuwe mobiele app, Google Ad-connector en Exporteren naar PowerPoint In de eerste release van 2019, biedt Tableau ook nieuwe mobiele mogelijkheden en een volledig nieuw ingerichte mobiele app voor zowel iOS en Android. Dankzij de functie voor automatische mobiele lay-outs werken nieuwe dashboards met een simpele druk op de knop uitstekend op telefoons. De nieuwe mobiele app is binnenkort beschikbaar. Dit betekent dat klanten hun Tableau Server en Tableau Online-vizzes altijd en overal kunnen openen, en deze offline ook mee kunnen werken. Met de mobiele app kunnen organisaties tijdens het schalen van de analytics-implementatie bovendien gebruikmaken van bestaande Tableau-beveiligings- en beheerfuncties.



Tableau 2019.1 bevat ook een Google Ads-connector die marketeers helpt websitedata gemakkelijker te analyseren en combineren met andere databronnen binnen hun organisatie. Deze connector is een aanvulling op de meer dan 65 systeemeigen connectoren die nu al beschikbaar zijn, zoals Google BigQuery, Salesforce, Amazon Redshift, Snowflake en SAP Hana. En met de nieuwe functie Exporteren naar PowerPoint, die visualisaties en dashboards optimaliseert voor slides, kunnen analyses met een druk op de knop worden gedeeld.



Behalve Tableau 2019.1 wordt ook Tableau Data Management gelanceerd. Deze nieuwe abonnementsoptie bevat ook Tableau Prep Conductor om klanten te helpen hun data beter te beheren en er zo voor te zorgen dat er binnen de volledige organisatie vertrouwde en tijdige data worden gebruikt om beslissingen te maken. Tableau breidt de kracht van deze optie ook uit met nieuwe systeemeigen catalogusfunctionaliteiten (later dit jaar verwacht). Klanten kunnen deze capaciteiten aan hun bestaande omgeving toevoegen door te upgraden naar Tableau Server 2019.1 en zich te abonneren op het Tableau Data Management-pakket. Meer informatie vind je https://www.tableau.com/nl-nl/about/press-releases/2019/tableau-expands-data-prep-capabilities-tableau-prep-conductor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2374175-2&h=1952000657&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fabout%2Fpress-releases%2F2019%2Ftableau-expands-data-prep-capabilities-tableau-prep-conductor&a=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fnl-nl%2Fabout%2Fpress-releases%2F2019%2Ftableau-expands-data-prep-capabilities-tableau-prep-conductor].



Over Tableau Tableau helpt mensen hun data te zien en begrijpen. De vooruitstrevende selfservice-analyse van Tableau met het toonaangevende analyseplatform maakt het voor iedereen mogelijk met data te werken, ongeacht hun vaardigheden. Meer dan 86.000 klantaccounts over de hele wereld, van particulieren en non-profitorganisaties tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, maken gebruik van Tableau om snel inzichten te verkrijgen en ingrijpende datagestuurde besluiten te nemen. Ervaar zelf wat Tableau voor jou kan betekenen met een gratis proefversie: www.tableau.com/trial.



Toekomstgerichte stellingen Dit persbericht bevat toekomstgerichte stellingen die risico's, onzekerheden en veronderstellingen bevatten. Indien dergelijke onzekerheden waarheid worden of indien dergelijke veronderstellingen onjuist blijken te zijn, kunnen de resultaten van Tableau aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte stellingen die wij poneren. Alle stellingen (met uitzondering van vermeldingen van historische feiten) kunnen als toekomstgericht worden beschouwd, inclusief voorspellingen betreffende productmogelijkheden, prestaties, integratie en beveiliging, of eventuele stellingen aangaande aannames betreffende nieuwe, geplande of geüpgradede functies en ontwikkelingen van het product. Deze en andere belangrijke risicofactoren zijn opgenomen in documenten die zijn neergelegd bij de U.S. Securities and Exchange Commission, inclusief het door Tableau meest recent ingediende 10-Q-formulier en de jaarcijfers van het 10-K-formulier, en overige bij de SEC ingediende rapporten en documenten, en kunnen leiden tot resultaten die mogelijk afwijken van de verwachtingen. Tableau is niet verplicht om de toekomstgerichte stellingen te herzien naar aanleiding van gebeurtenissen die zich voordoen of omstandigheden die zijn ontstaan nadat de stellingen zijn geponeerd.



Eventuele niet-gereleasede diensten of functies waarnaar in deze of andere persberichten, presentaties of openbare stellingen wordt verwezen, zijn op dit moment niet beschikbaar en worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet geleverd. Klanten die onze producten en diensten kopen, moeten hun aankoop baseren op functies die op dit moment beschikbaar zijn.



Tableau en Tableau Software zijn handelsmerken van Tableau Software, Inc. Alle overige bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.



