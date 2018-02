Milbank verdiept afdeling Financiële Herstructurering door toevoeging van vier partners in Londen

LONDEN, 13 februari 2018 /PRNewswire/ -- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy is verheugd aan te kondigen dat het bedrijf een belangrijk team van vier partners heeft toegevoegd aan zijn activiteiten inzake Financiële Herstructurering in Londen.



Als een van de toonaangevende hestructurerings- en insolventieteams in Europa, zullen Yushan Ng, Karen McMaster, Sinjini Saha, die op een later tijdstip aan de slag zullen gaan bij het bedrijf, en Jacqueline Ingram, een rijkdom aan expertise met zich mee brengen op het gebied van advies bij een aantal van de meest complexe en grootschalige pan-Europese en transatlantische aangelegenheden betreffende herstructurering en financiering in speciale situaties. Yushan komt mede aan het hoofd te staan van de Financiële Herstructureringsgroep van Milbank in Londen samen met gevestigd herstructureringspartner Nick Angel.



"Ons kantoor in Londen is één van de belangrijkste motoren geweest van onze enorme groei als een mondiaal bedrijf in de afgelopen vijf jaar. De uitbreiding van onze financiële herstructureringscapaciteit in Londen is een strategische prioriteit voor ons. Met een groot aantal belangrijke successen op onze naam zullen wij met de toevoeging van deze uitzonderlijke advocaten één van de grootste financiële herstructureringsbedrijven worden op de herstructureringsmarkten van Londen en in het transatlantische gebied. Voorts zal dit onze positie als mondiale leider verder consolideren," zei Scott A. Edelman, voorzitter van Milbank.



Dennis Dunne, wereldwijd medevoorzitter van de Financiële Herstructureringsgroep van Milbank, voegde hieraan toe: "In de afgelopen jaren heeft Milbank een sleutelrol gespeeld in het structureren en implementeren van een paar van de meest complexe grensoverschrijdende herstructureringen ooit. Door samen te werken met het topteam van Yushan op het gebied van pan-Europese herstructureringen kunnen wij onze bestaande leidinggevende capaciteiten op de markt in Londen en de VS uitbreiden. Wij zijn verheugd om Yushan, Karen, Sinjini en Jacquie welkom te heten als onderdeel van ons team en wij kijken ernaar uit aan onze klanten de allerbeste ongeëvenaarde expertise te bieden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan."



Suhrud Mehta, beherend medevennoot in het kantoor van Milbank in Londen, voegde hieraan toe: "Dit is een unieke kans om ons pan-Europees en transatlantisch aanbod aanzienlijk te verdiepen in Londen, in één van de belangrijkste zakelijke afdelingen van het bedrijf. Onze bestaande in Londen gevestigde herstructureringsactiviteiten hebben bewezen degelijk advies te bieden in een aantal van de meest innovatieve en complexe grensoverschrijdende transacties op de markt. Met deze nieuwe mensen zullen wij in staat zijn onze herstructureringsklanten een ongeëvenaarde breedte en diepte te bieden in Londen. Wij zijn buitengewoon blij dat wij hen kunnen verwelkomen in ons kantoor in Londen."



"Ik ben heel blij dat wij erin zijn geslaagd Yushan, Karen, Sinjini en Jacquie naar het bedrijf te brengen. Zij hebben veel ervaring en samen zullen wij een sterkte en gezamenlijk curriculum bieden zoals geen ander," zei Nick Angel.



"Wij zijn verheugd over deze kans," zei Yushan Ng. "Het sterke platform van Milbank, zijn zeer gerespecteerde herstructureringsgroep en de diepte van zijn expertise in synergiegebieden zoals leveraged finance, hoog rendement, project-/activafinanciering en geschillen, om er een paar te noemen, zijn een enorme kans om verder te groeien op het vlak van onze expertise. De herstructureringsactiviteiten van het bedrijf zijn een ongelofelijk succes en mijn collega's en ik kijken ernaar uit om samen aan dat momentum te werken in zowel Europa als de rest van de wereld."



Met een focus op het verlenen van advies aan instellingen die investeren in moeilijke situaties of slechte kredieten, heeft de heer Ng advies verleend in uiteenlopende zeer complexe herstructureringen in heel Europa. Voorts heeft hij ervaring in het geven van advies aan kredietgevers en kredietnemers betreffende een reeks bedrijfs- en acquisitiefinancieringstransacties. Hij combineert zijn vaardigheden inzake financiering met zijn praktische herstructureringsexpertise om nieuwe rescue en priming leningsstructuren te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, met als doel de kredietrisicoarbitrage te maximaliseren voor klanten die in moeilijke situaties investeren. De heer Ng studeerde af aan Merton College, universiteit van Oxford. Voorts zetelt hij in de raad van de Insolvency Lawyers Association.



Mevrouw McMaster helpt investeerders met moeilijkheden en aan de koopkant om een ruim aantal investeringen in verstoorde, gespannen of speciale situatiekredieten te structureren, er over te onderhandelen en te implementeren. Zij heeft ervaring in alle aspecten van schuldherstructurering en -herschikking, van de aanvankelijke noodplanning en optieanalyse tot de implementatie en het beheer van complexe oplossingen. Zij heeft vooral ervaring op het gebied van financieringsregelingen met risico-elementen wat betreft de structuur, een achtergrond van moeilijkheden of het soort industrie. Haar werk omvat een reeks instrumenten en processen voor faillissementen en reorganisaties, waaronder UK Schemes of Arrangement and Voluntary Administrations, US chapter 11 en verschillende Europese reorganisatiemechanismen. Zij studeerde af aan de universiteit van Melbourne met een BA en een LLB-diploma.



Sinjini Saha



Mevrouw Saha is gespecialiseerd in het optreden voor private equity en financiële sponsors in moeilijkheden wat betreft alle aspecten van hun investeringen, met inbegrip van grensoverschrijdende M&A, investeringen in moeilijkheden en zware moeilijkheden, loan-to-own transacties, herstructureringen, hoog rendement en algemene zakelijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende effectenwetgeving. Zij is gekwalificeerd in zowel New York als Engeland - zij heeft veel ervaring met financiële sponsors en met een ruim aantal grootschalige, grensoverschrijdende transacties. Zij heeft een Master of Law-diploma van de Columbia University School of Law en een B.A. en LL.B. van de National Law School of India University in Bangalore, Indië.



Als adviseur van investeerders, banken, ondernemingen en comités van crediteuren en obligatiehouders in moeilijkheden heeft mevrouw Ingram vooral ervaring met schuldherstructureringen en speciale situatiefinanciering. Zij heeft veel ervaring op het gebied van complexe grensoverschrijdende herstructureringen die een breed aantal insolventie -en reorganisatieprocessen omvatten. Verder heeft zij ervaring op het gebied van directe leningen en financiering in 'speciale situaties'. Zij studeerde af aan de universiteit van Nottingham en zij heeft een Graduate Diploma in Law and Legal Practice Course van de Nottingham Law School. In het kader van een detachering werkte zij in Tokyo en Amsterdam, evenals bij een toonaangevend CLO fund.



Voortdurend bij de besten in de rangschikkingen van Chambers, Legal 500, IFLR1000, Turnarounds & Workouts en Benchmark Litigation zijn de activiteiten van Milbank inzake financiële herstructurering de koplopers bij de grootste en meest complexe bedrijfsherstructureringen in de wereld. Zo werd recentelijk advies verleend aan Puerto Rico, Gymboree, J. Crew, Ultra Petroleum, Takata, Nortel, Caesars, Ocean Rig, Energy XXI, Molycorp, Algeco Scotsman PIK, Oi, TORM A/S en General Healthcare Group Propcos.



OVER MILBANK



Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP is een toonaangevend internationaal advocatenkantoor dat innovatieve juridische diensten verleent aan klanten wereldwijd. Milbank is 150 jaar geleden opgericht in New York en heeft kantoren in Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londen, Los Angeles, München, Sao Paulo, Seoel, Singapore, Tokyo en Washington, DC. De advocaten van Milbank met verschillende achtergronden en van verschillende kantoren werken met elkaar om toonaangevende commerciële, financiële en industriële ondernemingen wereldwijd, evenals instellingen, particulieren en overheden te helpen bij het behalen van hun strategische doelstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.milbank.com [http://www.milbank.com/].



