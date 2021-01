Mytheresa kondigt lancering van beursintroductie aan

MÜNCHEN, 13 januari 2021 /PRNewswire/ -- MYT Netherlands Parent BV ("Mytheresa" of het "Bedrijf"), het moederbedrijf van de Mytheresa Group GmbH, kondigde vandaag de eerste de beursintroductie van zijn American Depositary Shares (ADS'en). MYT Netherlands Parent BV introduceert 15.647.059 ADS'en op de beurs. Elke ADS vertegenwoordigt één gewoon aandeel van het Bedrijf. Het Bedrijf heeft de underwriters (risicodragers) ook een optie van 30 dagen verleend om tot 2.347.058 bijkomende ADS's te kopen tegen de prijs van de beursintroductie, verminderd met de kortingen van en commissies voor underwriters. De beurskoers zal naar verwachting tussen USD 16,00 en USD 18,00 per ADS liggen. Mytheresa heeft een aanvraag ingediend om zijn ADS'en op de New York Stock Exchange te plaatsen onder het tickersymbool "MYTE".



https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1341152/Mytheresa_Logo.jpg]



Morgan Stanley & Co. LLC en JP Morgan Securities LLC treden op als lead book-running managers en vertegenwoordigers van de underwriters voor het voorgestelde aanbod. Credit Suisse Securities (USA) LLC en UBS Securities LLC treden op als book-running managers voor het voorgestelde aanbod. Jefferies LLC treedt op als medebeheerder en Cowen and Company LLC treedt op als passieve bookrunner voor het voorgestelde aanbod.



Het voorgestelde aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus. Exemplaren van het voorlopige prospectus met betrekking tot het aanbod zijn verkrijgbaar bij: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, t.a.v.: Prospectus Department or J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefoon: 866-803-9204 E-mail: prospectuseq_fi@jpmorganchase.com [mailto:prospectuseq_fi@jpmorganchase.com].



Een registratieverklaring met betrekking tot deze aandelen is ingediend bij de Securities and Exchange Commission, maar is nog niet van kracht. Deze aandelen mogen niet worden verkocht en er mogen geen koopaanbiedingen worden aanvaard voordat de registratieverklaring van kracht wordt. Dit persbericht vormt geen aanbod om deze aandelen te verkopen of het verzoek om een aanbod om deze aandelen te kopen, noch zal er enige verkoop van deze aandelen plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de aandelenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.



Toekomstgerichte verklaringen



Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie", ook met betrekking tot de beursgang. Deze uitspraken worden gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen, zoals "zullen" of "verwachten" en soortgelijke woorden en uitdrukkingen die betrekking hebben op de toekomst. Toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannames, inclusief de risico's die worden uiteengezet onder 'Risicofactoren' in het voorlopige prospectus en elders in de documenten die het Bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten uitgedrukt of geïmpliceerd door een toekomstgerichte verklaring. Hoewel het bedrijf gelooft dat de verwachtingen die worden weerspiegeld in zijn toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, kan het geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. De Vennootschap is niet verplicht, en neemt geen enkele verplichting op zich, om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken of te herzien om de veranderingen sinds de datum van dit persbericht weer te geven, behalve zoals vereist door de wet.









Contactpersonen voor public relations



Contactpersonen voor zakelijke pers











Mytheresa.com GmbH

Edelman USA







Sandra Romano

Ted McHugh/Nicole Briguet







mobiel: +49 152 54725178

telefoon: +1 201 341-0211/+1 646 750-7235







telefoon: +49 89 127695-236

e-mail: ted.mchugh@edelman.com









e-mail: sandra.romano@mytheresa.com

e-mail: nicole.briguet@edelman.com



---









Edelman Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland







Ruediger Assion







mobiel: +49 162 4909624







telefoon: +49 221 8282 8111







e-mail: ruediger.assion@edelman.com









