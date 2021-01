De divisie Cloud-telefonie van NetNordic nu in handen van Soluno

Soluno, een van de toonaangevende, Europese UCaaS-providers, heeft de divisie Cloud-telefonie van de Scandinavische systeemintegrator NetNordic overgenomen.



STOCKHOLM, Zweden, 13 januari 2021 /PRNewswire/ -- De overeenkomst weerspiegelt de ambitie van beide bedrijven om binnen hun kernactiviteiten toonaangevend te zijn, wat ook betekent dat de markten moeten worden geconsolideerd.



https://mma.prnewswire.com/media/1418061/netnordic_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1418061/netnordic_Logo.jpg]



"We zijn vereerd om medewerkers en klanten van NetNordic in ons bedrijf te verwelkomen", zegt Mattias Ohde, CEO Soluno Zweden. "Het is een fantastische kans om de vaardigheden en talenten van dit team te benutten, hun nalatenschap te eren en onze aanwezigheid te versterken."



Soluno zal de uitstekende en grensoverschrijdende expertise van NetNordic voor zijn klantenbestand inzetten dat steeds internationaler wordt, en profiteren van de ruime ervaring in verkoop, ondersteuning en de productkennis die NetNordic inbrengt.



"Het is een natuurlijke stap voor beide bedrijven", zegt Fredrik Rosman, CEO van NetNordic Sweden AB. "Het is de ambitie van NetNordic om marktleider te zijn binnen de afzetgebieden waarin we actief zijn. De UCaaS-markt wordt geconsolideerd en de kans op een toonaangevende rol is beperkt. Soluno is een marktleider op het gebied van cloud-telefonie en we zijn van mening dat Soluno op lange termijn in zeer goede handen is van deze divisie, zowel voor klanten als voor medewerkers."



Beide bedrijven verzekeren de klanten dat er op korte termijn niets zal veranderen en dat Soluno toekomstige veranderingen met een vooruitziende blik zal communiceren.



De groei- en innovatiestrategie van Soluno omvat zowel organische groei alsook een M&A-strategie. Het consolidatietempo is de afgelopen jaren in rap tempo versneld en we zullen waarschijnlijk zien dat de meeste kleinere providers worden overgenomen door de 20 meest toonaangevende bedrijven in Europa", aldus Mattias Ohde, CEO van Soluno Zweden.



Download een gratis exemplaar van de top 20 meest toonaangevende bedrijven in UCaaS dat door Frost & Sullivan is samengesteld in het UCaaS Frost Radar(TM)-rapport 2020 hier [https://www.soluno.com/knowledge-center/whitepaper-en/frost-radar-report/].



Voor meer informatie, contactgegevens: Christian Hed, CMO Soluno, +46(0)8-562 696 03, Christian.hed@soluno.com [mailto:Christian.hed@soluno.se]



Over Soluno



Soluno is een van de toonaangevende UCaaS-providers in Europa met +200.000 gebruikers in de cloud. Het bedrijf stuurt de toekomst van zakelijke communicatie aan door een mobile-first-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.



Ga voor meer informatie over Soluno naar www.soluno.com



Over NetNordic



NetNordic is een Scandinavische systeemintegrator, gespecialiseerd op het gebied van netwerk, beveiliging, datacenter en bedrijfscommunicatie. NetNordic levert klantspecifieke oplossingen en diensten. We streven er altijd naar om de "beste metgezel" van onze klanten te zijn, we willen onze klanten helpen met hun digitale mogelijkheden door middel van ontwerp, levering en beheer van de volgende generatie diensten en oplossingen. Het hoofdkantoor van NetNordic staat in Oslo. NetNordic had in 2019 ongeveer 1,8 miljard NOK-inkomsten (pro forma). Het bedrijf heeft ongeveer 460 medewerkers en onze oplossingen worden gedistribueerd via dochterondernemingen in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland. Norvestor heeft een meerderheidsbelang in NetNordic. Lees meer op www.netnordic.com [http://www.netnordic.com/]



Web site: http://www.netnordic.com/