Forever Living Products verpakt 5 miljoen maaltijden om honger in de wereld te bestrijden

SCOTTSDALE, Arizona, 13 januari 2020 /PRNewswire/ -- Forever Living Products is verheugd aan te kondigen dat het zijn doel heeft bereikt om 5 miljoen maaltijden te verstrekken om honger in de wereld te bestrijden. In de loop van twee jaar kwamen duizenden werknemers en Forever Business Owners samen om als vrijwilligers maaltijden in te pakken en geld in te zamelen om gezinnen en kinderen over de hele wereld te voeden.



https://mma.prnewswire.com/media/1061128/Forever_Living.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1061128/Forever_Living.jpg]



Het bedrijf organiseerde op 18 december een feestelijk evenement voor het inpakken van maaltijden ter ere van deze belangrijke mijlpaal in de strijd tegen honger. Meer dan 200 vrijwilligers en werknemers verpakten maaltijden in Forever's thuisstad Scottsdale, Arizona om de succesvolle voltooiing van de Forever We Rise-campagne te markeren. Oprichter en CEO van Forever Living, Rex Maughan, luidde de ceremoniële gong ter gelegenheid van de 5 miljoenste verpakte maaltijd.



De campagne werd gelanceerd als onderdeel van de samenwerking tussen Forever Living Products en Rise Against Hunger met als doel om tegen 2020 5 miljoen maaltijden te verpakken.



"Dankzij de toewijding en inzet van meer dan 17.000 Forever Living-medewerkers en ondernemers over de hele wereld hebben we niet alleen onze doelstelling van 5 miljoen maaltijden gehaald", zei Gregg Maughan, President van Forever Living Products. "Deze maaltijden helpen dromen te voeden en sterkere gemeenschappen op te bouwen terwijl we samenwerken om een wereld te creëren waarin geen kind hongerig naar bed hoeft te gaan of zich af hoeft te vragen waar zijn of haar volgende maaltijd vandaan zal komen."



Teams van vrijwilligers in 38 steden in 24 landen werkten om dit doel van het inpakken van maaltijden te bereiken. De verstrekte maaltijden zullen een impact hebben op meer dan 51.000 mensen in 16 landen.



Over Forever Living Products



Forever Living Products is 's werelds grootste producent, producent en distributeur van aloë vera-producten wereldwijd. Het bedrijf werd opgericht in 1978 en is uitgegroeid tot een bedrijf dat actief is in meer dan 160 landen door het aanbieden van een breed scala aan innovatieve producten om mensen te helpen een gezonde levensstijl aan te nemen en inkomsten te genereren via de directe verkoopkansen van Forever. Forever ondersteunt Rise Against Hunger vanuit hun wereldwijde kantoren en via de liefdadigheidsinstelling Forever Giving. Voor meer informatie over Forever Giving gaat u naar www.forever-giving.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682130-1&h=2799259173&u=http%3A%2F%2Fwww.forever-giving.org%2F&a=www.forever-giving.org]. Ga voor meer informatie over Forever Living Products naar www.foreverliving.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682130-1&h=2713945683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682130-1%26h%3D1156390683%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.foreverliving.com%252F%26a%3Dwww.foreverliving.com&a=www.foreverliving.com].



Over Rise Against Hunger



Rise Against Hunger, een internationale organisatie voor hulp bij honger, die het verpakken van miljoenen maaltijden voor 74 landen over de hele wereld heeft gefaciliteerd. Ga voor meer informatie over Rise Against Hunger naar www.riseagainsthunger.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682130-1&h=2898809999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682130-1%26h%3D1062841406%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.riseagainsthunger.org%252F%26a%3Dwww.riseagainsthunger.org&a=www.riseagainsthunger.org].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061128/Forever_Living.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682130-1&h=802166568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682130-1%26h%3D1440079344%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1061128%252FForever_Living.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1061128%252FForever_Living.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1061128%2FForever_Living.jpg]



CONTACT: Ashley Hower, Forever Living Products, 480-336-8595, ahower@foreverliving.com



Web site: www.foreverliving.com/