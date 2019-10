Stress: we kunnen er niks van, aldus de organisatie van 't Stresstival

Op donderdag 7 november vindt de tweede editie van het Stresstival plaats: hét festival over stressmanagement. Het is dit jaar bovendien het decor voor de finale van het eerste NK Stress, die zal worden gefloten door topscheidsrechter BJORN KUIPERS. Het Stresstival besteedt aandacht aan de positieve kant van stress en is daarom het hoogtepunt van de week vóór de stress die 4 t/m 8 november plaatsvindt. Op deze manier stelt stressverbeteraar Suzan Kuijsten met een knipoog de verkeerde kijk op stress aan de kaak.



Tegen de heersende opinie in



De huidige kijk op omgaan met stress focust vooral op stress voorkomen en bestrijden. Alsof stress per definitie de oorzaak is van problemen als minder werkplezier, spanningen op de werkvloer en natuurlijk een burn-out. Stressadviseur Suzan Kuijsten was het zat: “Stress is in beginsel hartstikke functioneel. Het geeft je extra energie en focus. Het helpt je om scherp te zijn bij een sollicitatie, je deadlines te halen of op tijd te komen. We zijn dus gek op stress. Maar als je altijd maar strest en niet voldoende herstelt, gaat je stress-systeem haperen. Dan heb je inderdaad hét recept voor een burn-out in handen. Stress op zich is dus niet het probleem, maar vooral het gebrek aan herstel.” Om dat inzicht aan de man te brengen, organiseerde Suzan vorig jaar het eerste Stresstival. Het werd zo’n succes, dat nu dus een tweede editie volgt op 7 november in De Duif in Amsterdam.



Experts in slim stressen



Tijdens het volledig uitverkochte Stresstival laten drie sprekers hun positieve licht schijnen op stress, met als doel mensen een andere kijk op stress geven. Allen zijn ze expert in slim stressen, ofwel: hoe je stress vóór je kan laten werken. Zo vertelt Nederlands bekendste scheidsrechter Björn Kuipers over succesvol presteren onder druk. De bekende Vlaamse breinexpert Elke Geraerts neemt de aanwezigen mee in de fascinerende wereld van technostress. Tot slot brengt Suzan Kuijsten je zelf met verfrissende voorbeelden áán de stress.



Finale eerste NK Stress



Als klapstuk van het Stresstival wordt de finale gespeeld van het allereerste NK Stress ooit. Ruim 15.000 mensen hebben meegedaan aan de voorrondes via nkstress.nl. Vier finalisten zijn geselecteerd die onder begeleiding van Björn Kuipers gaan strijden om de titel ‘Nederlands Kampioen Stress 2019’. De winnaar is de slimste stresser en wint naast eeuwige roem ook een grote wisselbeker! De finale wordt gespeeld met behulp van de award-winning VR-game Stressjam.