Koning spreekt waardering uit voor studenten die scholieren helpen

Koning Willem-Alexander bedankt samen met ‘corona-initiatief’ Studentenhelpenscholieren.nl de 1500 studenten die scholieren willen helpen. Sinds het sluiten van de scholen hebben honderden scholieren hulp gekregen vanuit een onverwachte hoek. Dit bleef niet onopgemerkt in het Koninklijk Huis.



Een maand geleden richtten Sander Bos, Jaap Koelewijn en Herman van den Berg Studentenhelpenscholieren.nl op. Het online platform koppelt studenten aan middelbare scholieren zodat de scholieren extra aandacht krijgen via online bijles. Het blijkt een schot in de roos: over de laatste weken hebben meer dan 1500 studenten zich aangemeld en er werden zo’n zeshonderd scholieren geholpen.



Koning Willem-Alexander spreekt steun uit



De ontwikkeling van het platform heeft zelfs geleid tot een gesprek tussen Koning Willem-Alexander en initiatiefnemer Bos. De koning sprak zijn waardering uit voor het initiatief en bedankte alle studenten die zich al hebben aangemeld voor hun inzet in deze moeilijke tijd. De koning gaf aan dat ook hij ondervindt hoeveel aanpassingsvermogen de huidige situatie vraagt van ouders en kinderen. Juist daarom is koning Willem-Alexander blij met initiatieven als Studentenhelpenscholieren.nl.



Non-profit en (betaalbaar) voor iedereen



Juist omdat veel scholieren de hulp heel hard nodig hebben en studenten graag willen bijdragen koos het team ervoor om het platform non-profit te maken. “In deze tijd moeten we goed voor elkaar zorgen. Het zou zonde zijn als het zou zorgen voor meer verschillen tussen arm en rijk”, legt Bos uit. Het platform is dus kosteloos voor scholieren, al kun je wel kiezen om een kleine onkostenvergoeding te betalen wanneer je die mogelijkheid hebt.



Stormachtige groei



In de eerste week van het project was Studentenhelpenscholieren.nl al te zien in het achtuurjounraal. Terwijl de aanmeldingen bleven binnenstromen, sloten twintig onderwijsinstellingen zich aan bij het online platform. Partijen als ThiemeMeulenhoff en VO-Content bieden gratis digitaal leermateriaal aan en maken zo een perfecte digitale bijles mogelijk.



Hoe nu verder?



De ambities van de oprichters van het piepjonge initiatief zijn hoog: alle schoolbestuurders worden geïnformeerd vanuit het Ministerie. “Bovendien zijn we aan het onderzoeken hoe we ook basisschoolleerlingen kunnen helpen in deze moeilijke tijd”, aldus mede-oprichter Jaap Koelewijn. En hoe zit het met de kinderen van de koning? De prinsessen worden door hem op de hoogte gebracht van het platform want alle scholieren kunnen studiehulp gebruiken, zeker in deze tijden.