Jeugdparticipatie centraal op Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november, gaan kinderen en jongeren van over de hele wereld tijdens een webinar in gesprek met wereldleiders waaronder de Vicepresident van de Europese Commissie, Dubravka šuica. Ze bespreken de rechten zoals vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag en hoe zij een toekomst zien waarin deze rechten beter worden nageleefd. De gevolgen van de coronapandemie worden vanzelfsprekend ook belicht. Want ondanks het feit dat 31 jaar geleden wereldleiders met het ondertekenen van het VN Kinderrechtenverdrag beloofden de rechten van kinderen te beschermen, worden de rechten van miljoenen kinderen wereldwijd nog altijd met voeten getreden.



Het webinar Children’s Right to be Heard , wat openbaar toegankelijk is, is een initiatief van de Joining Forces Alliance. Dit is een samenwerkingsverband van zes van de grootste internationale kinderrechtenorganisaties, waaronder SOS Kinderdorpen. Gezamenlijk maken de organisaties zich wereldwijd hard voor kinderen onder de 18 jaar en zetten ze zich in om er op toe te zien dat hun rechten worden nageleefd. Daarbij spannen ze zich concreet in om kinderen een stem te geven en hen te ondersteunen om gebruik te maken van hun recht zich vrijelijk uit te spreken.



Webinar: Children’s Right to be Heard on COVID-19 Response and Recovery



Aanmelden via: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k4kur07QSK6ep382WhF1Rg