Onder auspiciën van Feest aan Zee wordt er in het Kurhaus een Tropical weekend georganiseerd. Tijdens dit Tropical Valentine weekend spelen de beste Latin & Caribbean bands van Nederland, zoals Rolf Sanchez en the Latin Society, Trafassi, La Fiesta, en vele anderen.



Het Kurhaus is een van de elegantere locaties voor het vieren van het Valentine weekend, waar op de zondagmiddag er een latin dance workshop is speciaal voor iedereen die graag deze dansstijl wil beheersen.



Zaterdag 17 februari, 20:00 – 01:00 uur



Zondag 18 februari, 15:00 – 20:00 uur



Kurhaus Scheveningen



De deurprijs is voor zaterdag € 22.50 en voor de zondag € 17.50.



Voor meer informatie over Tropical Valentine kunt u terecht op: https://www.tropicalvalentine.nl. Hier kunt u ook online uw early bird tickets bestellen.