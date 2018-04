Amsterdam ArenA wordt officieel Johan Cruijff ArenA

De Amsterdam ArenA verandert bij de start van het voetbalseizoen 2018-2019 officieel van naam in de Johan Cruijff ArenA. ‘Het wordt hoog tijd om Johan Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan namens de stad uitsprak, te realiseren’, aldus Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA. Het nieuwe logo van de Johan Cruijff ArenA wordt onthuld rond 25 april, de geboortedag van de legendarische voetballer.



‘We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten’, aldus de familie Cruijff.



Eric van der Burg, wethouder Sport mede namens het college B en W Amsterdam, is uitermate verheugd met de naamswijziging van de ArenA. ‘Hiermee wordt eer gedaan aan onze grootste voetbalheld en wordt een grote wens van Eberhard van der Laan een feit’.



‘Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht. Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem vernoemd wordt’, aldus Edwin van der Sar, algemeen directeur Ajax.



‘We zijn blij voetballegende Johan Cruijff, een groot Amsterdammer, hiermee een permanent eerbetoon te kunnen geven. Als stadion zijn we er trots op dat we zijn naam mogen dragen. Dit zal wereldwijd zijn weerklank vinden’, aldus Markerink.



De Amsterdam ArenA is al druk bezig met de vele voorbereidingen die de naamswijziging met zich meebrengt. Het is een flinke klus, op termijn moet natuurlijk alles, van de borden bij de ingang, de vlaggen tot de kleding van de stewards, de naam Johan Cruijff ArenA dragen.



Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Hij was één van de beste voetballers ooit. Een Amsterdammer die over de hele wereld bekendheid genoot voor zijn bijdrage aan het voetbal als speler, voetbaltrainer en als weldoener, via zijn Foundation.



De Amsterdam ArenA



De Amsterdam ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. De Amsterdam ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In de Amsterdam ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt de Amsterdam ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale fan experience in en rond het stadion.



Momenteel vindt er een flinke verbouwing aan het stadion plaats waarbij onder andere de omlopen van de eerste en tweede ring worden verbreed. Het stadion wordt klaargemaakt voor Euro 2020. Hiermee blijft de ArenA meespelen in de top van de voetbalstadions.