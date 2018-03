Nederlands sieradenmerk DutchJewelz komt met nieuw personaliseerbaar merk op de markt

Create Yours Forever ofwel CYF, het nieuwe personaliseerbare sieradenmerk wordt meegenomen onder de vleugels van DutchJewelz van het bekende Nederlandse sieradenmerk Piccolo. Een geheel nieuwe uitdaging zit ‘m vooral in de nieuwste technieken bij zowel het ontwerp van de sieraden als de productie, de marketing & de communicatie. CYF staat voor het ontwerpen van eigen gepersonaliseerde sieraden, dat betekent: ieder sieraad is direct via onze website te zien in een speciaal ontwikkelde converter en wordt individueel met 3D technieken vervaardigd.



Er is een ontzettend divers aanbod verkrijgbaar, geheel ontworpen voor de tijd van nu, welke zowel bij de juwelier (offline) als via de website (online) gekocht kunnen worden. Create Yours vindt de combinatie van online en offline verkopen heel belangrijk. Het mooie aan dit concept is dat de collectie bij de juwelier te zien is en direct vanuit daar met behulp van een tablet te bestellen is. Omdat de consument graag geholpen wil worden door mensen met vakkennis en service die alleen een juwelier kan bieden. De consument kan in de winkel de beleving van het merk beter ervaren en het product is tastbaar. Daar tegenover staat dat de consument via de website het gemak ervaart door op ieder gewenst moment van de dag het complete aanbod te bekijken én direct vanuit daar het sieraad zelf kan ontwerpen en bestellen.



Het personaliseren komt vooral terug in het materiaal, het ontwerp, de kettingsoort, lengte van de ketting, de verschillende soorten stenen én de gravering die iedere consument persoonlijk kan invoeren, welke direct te zien is in de speciaal ontwikkelde 3D converter. De website is in verschillende onderdelen opgebouwd waar de consument gemakkelijk doorheen wordt geleid. Door deze stappen te volgen ontwerpt de consument zijn/haar eigen persoonlijke product. Iedere keuze die de consument ingeeft op de website, wordt direct zichtbaar gemaakt op het sieraad dat 3D wordt weergegeven in de converter. ‘What you see, is what you get’ is voor ons hét belangrijkste motto. Door dit hele bestelproces krijgt de consument precies het gevoel wat wij hen willen geven, zij worden de ontwerp(st)ers van hun eigen sieraad. Hoe mooi is dat?



Bekijk de volledige collectie van CYF via: https://createyoursforever.nl/



Meer informatie:



https://createyoursforever.nl/b014-sll.html



https://www.facebook.com/CYFJEWELRY/



https://www.instagram.com/createyoursforever/