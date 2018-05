Jeroen van Dongen nieuw Commercieel Directeur Concorp B.V.

Jeroen van Dongen wordt met ingang van 14 mei 2018 de nieuwe Commercieel Directeur bij Concorp B.V., bekend van onder meer Autodrop, Oldtimers, Fisherman’s Friend, Ricola en Skittles.



Met plezier kondigt Concorp de aanstelling van Jeroen van Dongen aan als opvolger van Ilse Ebbens.



Jeroen heeft de afgelopen elf jaar bij Kellogg’s gewerkt; als Business Unit Director was hij verantwoordelijk voor Kellogg’s en Pringles in Nederland. Daarvoor is hij werkzaam geweest bij Friesland Foods, Accenture en DAF Trucks.



Bij Kellogg’s wordt Jeroen opgevolgd door Luc Houben die reeds 26 jaar werkzaam is bij Kellogg’s in diverse internationale posities. Momenteel vervult Luc de functie van Commercial Unit Director Belgium.



Ilse Ebbens zal zich, vanuit haar rol als aandeelhouder, in de komende tijd actief gaan oriënteren op ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan een duurzame en onderscheidende positionering van het familiebedrijf Concorp.