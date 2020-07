De zorghelden van V.V. HDS Leersum winnen #TeamHelden actie

Doordat we begin van het jaar met z’n allen zijn getroffen door COVID-19 hebben we ons licht even niet laten schijnen op al het talent dat staat te trappelen om gezien te worden op de Nederlandse sportvelden. Alle ogen waren gericht op iedereen die zijn of haar talent inzet om ons land goed door deze crisis heen te krijgen. En terecht.



Dat was voor Oostendorp Nederland uit Zwijndrecht reden om een actie te starten die op zoek ging naar de helden binnen de sportverenigingen die iets uitzonderlijks deden om anderen te helpen. Of het nou beroepshalve of als vrijwilliger was. Of dat de club misschien een bijzonder initiatief had bedacht. Oostendorp Nederland heeft iedereen uitgedaagd haar verhaal te delen en daarmee kans te maken op een gloednieuwe lichtinstallatie t.w.v. € 30.000 voor de club!



Winnende actie van jarige v.v. HDS Leersum



Deelnemers werden uitgedaagd hun actie bekend te maken en te delen via social media. Hieraan werd door veel sportverenigingen gehoor gegeven. De initiatieven waren zeer uiteenlopend en lieten zien hoe we samen bezig zijn geweest om anderen te helpen. V.V. HDS Leersum heeft samen met de lokale Albert Heijn een gratis bezorgservice voor hulpbehoevenden opgezet. De boodschappen konden op drie manieren besteld worden: Telefonisch, per e-mail of het bestelformulier kan ingeleverd worden op een zestal adressen verspreid door het dorp. Vervolgens ging een boodschappenteam de boodschappen verzamelen en werd de oudere jeugd van HDS ingezet om de boodschappen te bezorgen.



HDS bestaat dit jaar ook nog eens 90 jaar. Het feest is door omstandigheden even uitgesteld, maar zal er zeker nog komen dit jaar. ‘’Het feit dat v.v. HDS de #TeamHelden actie heeft gewonnen is een bijzonder mooi verjaardagscadeau voor de club’’ aldus voorzitter Marco Matthijs.



1 juli heeft de heer J. Ziyanay (directeur-eigenaar van Oostendorp Nederland) de prijs overhandigd aan de heer Marco matthijs (Voorzitter van v.v. HDS Leersum). Samen zullen zij bekijken hoe en wanneer de sportverlichting zal worden geïnstalleerd.