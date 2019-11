Twee derde Nederlanders vindt ontwikkelingssamenwerking belangrijk

Een dag voordat de Tweede Kamer in debat gaat over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 2020, maakt Cordaid de resultaten bekend van een opinieonderzoek over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de Nederlandse samenleving. Daaruit blijkt onder andere dat twee derde van de Nederlanders belang hecht aan ontwikkelingssamenwerking.



Veel politici beweren anno 2019 dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking laag is, zonder daar bewijs voor te leveren. Uit het onderzoek van Cordaid blijkt dat er wel degelijk nog brede steun in de samenleving is.



Nederland stond jarenlang in de top van de lijst met landen als het gaat om het percentage van het bruto nationaal product dat wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking. De Verenigde Naties hebben bepaald dat rijke landen, verenigd in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), minimaal 0,7% van het bruto nationaal inkomen zouden moeten besteden aan ontwikkelingshulp.



Herstel van de 0,7-norm



Sinds het kabinet Rutte I (2010-2012) is een neerwaartse trend ingezet, die is uitgekomen op de huidige 0,53%, het laagste percentage sinds 1973. Paul van den Berg, politiek adviseur bij Cordaid, maakt zich samen met andere ontwikkelingsorganisaties hard voor het herstel van de 0,7-norm.



“Daarom hebben wij dit onderzoek laten uitvoeren”, zegt van den Berg. “Onderzoek naar draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking gebeurt nog maar nauwelijks: het laatste dateert uit 2016. Sindsdien tastten we in het duister over wat Nederlanders nu eigenlijk vinden over steun aan ontwikkelingshulp.”



2030 is te laat



Een motie, ingebracht door de Partij voor de Dieren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, om het budget weer terug te brengen naar 0,7%, werd al door een grote meerderheid van de kamer gesteund. Ook minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft in haar beleidsnota geschreven dat ze wil dat we in 2030 terug zijn bij de 0,7%.



Van den Berg: “Wij willen die termijn naar voren halen. 2030 is veel te laat, dat moet minimaal 2025 worden, aan het einde van het volgende kabinet dus. Dat betekent niet dat dit kabinet de rekening alleen maar bij de opvolgers moet leggen. De kentering moet nu al ingezet worden.”



Stationair



Door te laten zien dat Nederlanders ontwikkelingssamenwerking belangrijk vinden, hoopt Van den Berg, en ontwikkelingsorganisaties met hem, dat de politiek gaat handelen. “Het kabinet Rutte III heeft de trend van forse bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking al enigszins gekeerd, maar de motor draait nu wel al een tijdje stationair. Het wordt tijd dat we weer vooruitgaan.”



Het opinieonderzoek is uitgevoerd door Validators in opdracht van Cordaid.