Winnaars Drone Awards 2019 zijn bekend

De winnaars van de jaarlijkse Drone Awards zijn bekend. In de categorie 'Nationaal' is de Kitesurf-video van Thomas de Koster uit Middelburg verkozen tot beste dronevideo van het jaar. De IJsland-video van Sander Coppens uit Roosendaal kreeg de meeste stemmen in de categorie 'Internationaal'.



Dit jaar worden de Drone Awards voor het zesde jaar uitgereikt. Dit jaar is de verkiezing voor beste dronevideo verdeeld in twee categorieën: Nationaal en Internationaal. In de categorie 'Nationaal' zijn vier dronevideo's genomineerd opgenomen in eigen land. De categorie 'Internationaal' bevat video's opgenomen in het buitenland.



In de categorie 'Nationaal' is de video van Thomas de Koster verkozen tot beste dronevideo van het jaar. De Middelburger filmde met zijn zelfgebouwde drone een groep kitesurfers aan het strand van Vrouwenpolder in Zeeland. "Ik was al verbaasd dat mijn video genomineerd was en nu heb ik zelfs nog gewonnen!”, aldus de trotse Zeeuw. Dit is niet de eerste prijs die de 21-jarige Middelburger wint met behulp van drones. In 2018 pakte De Koster brons tijdens het Nederlands Kampioenschap Drone Race.



De hoofdprijs in de categorie ‘Internationaal’ werd gewonnen door Sander Coppens die zijn drone mee nam naar IJsland en daar prachtige luchtopnames maakte. De dronepiloot uit Roosendaal is voor de derde keer genomineerd voor de hoofdprijs en het is de eerste keer dat hij hem weet te winnen. “Drie keer is scheepsrecht, ik ben super blij met de winst!”, licht Coppens enthousiast toe. Voor het maken van de video bezocht hij 13 verschillende locaties in IJsland en nam hij meer dan 1100 gigabyte aan videomateriaal op.



Naast een unieke trofee en shoptegoed bij Droneshop.nl krijgen de winnaars een vermelding in de eregalerij. Vorig jaar werd de videoclip van Marco Borsato verkozen tot één van de winnaars en in 2016 werden de kunsten van radio 538 deejay Coen Swijnenberg bekroond met een Drone Award.



De Drone Awards worden sinds 2014 jaarlijks uitgereikt aan de beste dronevideo's van het jaar. De uitreiking is een initiatief van de website DRONES.nl en wil hiermee graag dronevideo’s van Nederlandse bodem in de schijnwerpers zetten.



Een compleet overzicht van alle genomineerden en eerdere winnaars is te vinden via de Drone Awards website: www.droneawards.nl