Landelijke actie voor ALLE Zorgmedewerkers

Stichting Wees besloot vorige week om een actie op te zetten om alle zorgmedewerkers van Nederland te steunen in het kader van de Dag van de Zorg op 12 mei a.s.. Catherine Keyl vond dit initiatief zo sympathiek dat zij zich direct beschikbaar stelde als gezicht van deze actie.



“Alle zorgmedewerkers verdienen in deze moeilijke Coronatijden meer dan enkel een applaus en een hart onder de riem. Samen met Catherine Keyl willen we op de Dag van de Zorg (12 mei) massaal onze zorgtoppers bedanken voor hun tomeloze en onbegrensde inzet in deze moeilijke tijden door middel van kaartjes, brieven etc”, aldus initatiefnemer Patrick Lambregts.



Er zijn +/- 1,4 miljoen medewerkers in de zorg in Nederland. De ambitie zal zijn om ze allemaal iets te kunnen geven. Ambitieus is het zeker wel en daarom heeft de organisatie hulp nodig!



De bedoeling is om kaartjes, tekeningen, gedichten, brieven te verzamelen. De organisatie zorgt er voor dat de inzendingen worden verdeeld onder ALLE zorginstellingen van Nederland. Dat wordt een hele klus om voor 12 mei te klaren, dus alle hulp hierin is zeer welkom!



Meer informatie is te vinden op www.geefomdezorg.nl of de Facebookpagina www.facebook.com/geefomdezorg.