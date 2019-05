DDL & ENPICOM bieden full-service aanbod ontwikkeling immunotherapie

DDL Diagnostic Laboratory en ENPICOM bundelen krachten en introduceren samen een unieke sequentie- en data-analyseservice voor immuuncelreceptoren



Een full-service aanbod om de ontwikkeling van immunotherapie te versnellen



Rijswijk/‘s-Hertogenbosch, 9 mei 2019 – Twee Nederlandse bedrijven - DDL, een state-of-the-art laboratorium dat gespecialiseerd is in moleculair diagnostisch testen en assayontwikkeling en ENPICOM, een innovatief bedrijf dat immunologisch-genetische data analyseert - hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerking zijn begonnen. Gezamenlijk leveren ze een sequentiebepaling en data-analyseservice om de genetische code van de receptoren van T- en B-cellen in kaart te brengen. Dit is met name interessant voor organisaties die immuunsysteemgerelateerde ziekten bestuderen of geneesmiddelen ontwikkelen die dit systeem beïnvloeden.



Genetische sequentieanalyse van zogenaamde immuunrepertoires is een krachtige manier om honderdduizenden tot miljoenen T- of B-celreceptoren snel en op een kosteneffectieve manier te analyseren. Deze nieuwe technologie wint snel aan belangstelling onder onderzoekers en artsen die de adaptieve immuunresponsen willen ontrafelen in gebieden zoals fundamentele en translationele immunologie, immuno-oncologie, auto-immuunziekten, ontstekings- en infectieziekten, vaccin-onderzoek en transplantatie. Van target discovery tot patiëntstratificatie in klinische studies met immunotherapieën, sequentieanalyse van immuunrepertoires wordt een belangrijke toevoeging om de verschillende ontwikkelingsfases voor geneesmiddelen te versnellen en meer kosteneffectief te maken.



"DDL is zeer verheugd over deze samenwerking met ENPICOM op dit nieuwe en uitdagende gebied van de immunogenetica", zegt Jan Lindeman, CEO van DDL. "Dit breidt het portfolio met op maat gemaakte moleculair diagnostische diensten van DDL verder uit voor onze (bio)farmaceutische klanten. De deskundigheid en knowhow van ENPICOM zijn een uitstekende aanvulling op de expertise van DDL en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een unieke gelegenheid zal bieden om de ontwikkeling van immunotherapie te versnellen."



Jos Lunenberg, CEO van ENPICOM, licht toe: "Vorige maand lanceerden we ons IGX-platform voor het beheren, opslaan, analyseren, visualiseren en interpreteren van DNA/RNA-sequenties van de grote diversiteit aan receptoren van de T- en B-cellen. Nu kunnen we onze slimme nieuwe analyse- en visualisatiemethoden ook inzetten voor organisaties die niet over de specifieke expertise of mogelijkheden beschikken om sequentiebepaling van immuunrepertoires zelf uit te voeren. In DDL hebben we een zeer gewaardeerde zakenpartner gevonden met een uitstekende reputatie als moleculair diagnostisch testlaboratorium voor de (bio) farmaceutische industrie. Ik ben erg blij dat ik vandaag met deze samenwerking naar buiten kan treden." Hij vervolgt: "Er zijn een aantal kits en services voor deze specifieke vorm van doelgerichte sequentiebepaling op de markt, maar daarbij is geen of zeer beperkte data-analyse inbegrepen. Klonaliteitsanalyse is slechts een eerste stap om de bestaande kloof tussen het produceren van onbewerkte sequentiegegevens en het verkrijgen van belangrijke inzichten uit de data te overbruggen. In essentie beginnen wij pas waar anderen stoppen."



Over DDL Diagnostic Laboratory



DDL Diagnostic Laboratory is een state-of-the-art laboratorium gespecialiseerd in (moleculair) diagnostisch testen en diagnostische testontwikkeling. DDL voert geavanceerde testen uit (inclusief next-generation sequentieanalyse) voor farmaceutische bedrijven en klinische laboratoria, voornamelijk in het complexe kader van preklinische onderzoeken en fase II-IV klinische onderzoeken. Op dit moment bedient DDL meerdere internationale farmaceutische bedrijven, waaronder 10 van de wereldwijde Top-20. DDL ontwerpt, ontwikkelt en valideert ook diagnostische testen, die kunnen worden aangepast voor specifieke diagnostische doeleinden.



Onze fascinatie voor wetenschap, het oplossen van complexe problemen en van de wereld een gezondere plek maken, drijft ons. We richten ons op kwaliteit, kennis en klantenservice. Het is onze missie om onze klanten in staat te stellen een positieve impact te hebben op de wereldwijde gezondheid van de mensheid vandaag en voor de volgende generaties.



Ga voor meer informatie naar https://www.ddl.nl/ en volg ons op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/ddl-diagnostic-laboratory



Over ENPICOM



ENPICOM is een innovatief immuno-genetische data-analyse bedrijf met een team van toegewijde professionals. Ze richten zich op het ondersteunen van organisaties die immunotherapie ontwikkelen met baanbrekende producten, diensten en op maat gemaakte oplossingen om de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe immunotherapieën te verbeteren en te versnellen. Klinische validatieprojecten voor het stratificeren van patiënten en het monitoren van de respons op behandeling met immunotherapieën zijn in volle gang.



Het eerste product van ENPICOM op de markt is een analyseoplossing van wereldklasse, het ImmunoGenomiX (IGX) platform. IGX is een innovatief platform voor het beheren, opslaan, analyseren, visualiseren en interpreteren van DNA/RNA-sequenties van de grote diversiteit aan receptoren van specifieke cellen uit het afweersysteem (T- en B-cellen). Deze slimme nieuwe analyse- en visualisatiemethoden worden ook als IGX-service aangeboden. In samenwerking met DDL Diagnostic Laboratory tevens als ‘full-service’ aan organisaties die niet over de specifieke expertise of mogelijkheden beschikken om sequentiebepaling van immuunrepertoires zelf uit te voeren.



Ga voor meer informatie naar https://www.enpicom.com/ en volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enpicom/