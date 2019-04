Duurzame bedrijfsvoering: Munckhof al 10 keer Best Managed Company

Munckhof is voor de 10e keer beoordeeld als Best Managed Company van Nederland. De beoordeling wordt jaarlijks door Deloitte gegeven aan bedrijven met een duidelijke langetermijnvisie en die aantoonbaar gezond en ambitieus zijn. Dit jaar hebben 37 Nederlandse bedrijven het predicaat van Best Managed Company ontvangen.



Duurzame bedrijfsvoering



Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof over deze nieuwe erkenning: “In onze bedrijfsvoering staat duurzaamheid centraal. Het betreft dan niet alleen duurzaamheid in de daadwerkelijke dienstverlening, maar ook in hoe we als organisatie opereren in de branches waarin we actief zijn. Het feit dat Deloitte ons nu al voor de tiende keer benoemd tot een van de Best Managed Companies in Nederland laat zien dat we onze bedrijfsvoering op strategisch en tactisch niveau duurzaam ingericht hebben. Dat is een prestatie waar ik erg trots op ben.”



Iedereen levert een bijdrage



Het ontvangen van het Best Managed Company certificaat is niet alleen een erkenning van het beleid dat de organisatie voert. Roefs: “We kunnen als management allerlei plannen en ideeën hebben, maar onze 2000 collega’s moeten dit uiteindelijk waarmaken en iedere dag laten zien waar we voor staan. Ik blijf daarom benadrukken dat dit geen erkenning is voor het management, maar voor het hele bedrijf. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het structureel succesvol maken van Munckhof en daar gaat het om. Ik wil alle collega’s daarom van harte feliciteren met deze erkenning!”



Over het Best Managed Companies programma



Op zoek naar de best geleide bedrijven binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf, beoordeelt Deloitte de strategie, de bedrijfsvoering, de mate van innovatie en de financiële resultaten van de deelnemende bedrijven op basis van het Business Maturity Model. Dit model is samen met de Universiteit van Utrecht ontwikkeld. Het Best Managed Companies programma richt zich op Nederlandse ondernemingen die een omzet kennen van minimaal vijfentwintig miljoen euro, financieel gezond zijn en een aandeelhoudend of zelfstandig bevoegd management hebben.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.