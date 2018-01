Middellandse Zee: 99 overlevenden gered, onbekend aantal verdronken

Amsterdam, 29 januari 2018 – Tijdens een dramatische redding zaterdagochtend, 27 januari, redden Artsen zonder Grenzen en SOS MEDITERRANEE 99 mensen op de Middellandse Zee. Bij aankomst lagen mensen al in zee. Een onbekend aantal mannen, vrouwen en kinderen wordt echter vermist en is waarschijnlijk verdronken. Zeker is dat in ieder geval 2 vrouwen dood zijn.



‘Het was ongelooflijk aangrijpend. Achter elkaar zagen we mensen die met spoed moesten worden behandeld. Bewusteloos, niet ademend, de ene na de andere,’ aldus Artsen zonder Grenzen verpleegkundige Aoife Ni Mhurchu. Toen het reddingsschip Aquarius op de plaats des onheils om 9.30 uur aankwam, lagen tientallen mensen al in zee terwijl de rubberen boot leegliep. Het team heeft al haar drijfvlotten en andere reddingshulpmiddelen uitgezet en begon mensen uit zee te trekken.



Het medische team van Artsen zonder Grenzen heeft 6 jonge kinderen en 1 vrouw met succes beademd. Ondanks hun inspanningen leidde beademing bij 2 andere vrouwen die aan het verdrinken waren niet tot succes. Zij zijn helaas overleden. ‘Het is hartverscheurend. Deze vrouwen waren moeders. We proberen nu voor deze kindjes te zorgen,’ vertelt Aoife Ni Mhurchu.



Alle mensen, in totaal 16, die met spoed verdere medische hulp nodig hadden zijn per Italiaanse marinehelikopter naar Sfax in Tunesië overgebracht. Onder wie alle 6 jonge kinderen die beademd moesten worden en een aantal vrouwen met water in hun longen. Daarnaast heeft Artsen zonder Grenzen vele mensen voor brandwonden (doordat brandstof in aanraking met water kwam) behandeld, en ruim 10 mensen voor onderkoeling. Vele overlevenden waren gedesoriënteerd en verward doordat ze gelekte brandstof hadden geïnhaleerd.