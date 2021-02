De Coproducers ondersteunen Marte Boneschansker en Vanja Rukavina in seizoen 21/22

Vanaf 2013 zijn twaalf verschillende theaters een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam De Coproducers om mid career makers in het vlakke vloer circuit te ondersteunen in een volgende stap in hun carrière. In seizoen 21-22 ontvangen Marte Boneschansker en Vanja Rukavina gegarandeerde speelbeurten in de deelnemende theaters en een substantiële productiebijdrage om de voorstellingen BLOOS de mannen en FAR EAST VS WEST te kunnen maken.



De Coproducers willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van meer risicovolle producties en steunen onafhankelijke makers die produceren voor de kleine- en middenzaal. De makers worden o.a. uitgekozen op basis van de authenticiteit van het werk en de vorm, de ontwikkeling van een eigen signatuur en de kwaliteit van eerdere voorstellingen.



Marte Boneschansker - BLOOS de mannen



In 2018 maakte Marte Boneschansker (1990) de voorstelling BLOOS waarin intimiteit, sensualiteit en verlangen centraal stond bij verschillende generaties vrouwen. Deze voorstelling in bijzondere setting werd lovend ontvangen door de Volkskrant, de Theaterkrant en Het Parool en werd genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2019. In 2021 zijn de mannen aan de beurt. Aan de hand van negen interviews met mannen tussen de 10 en 100 jaar maakt Boneschansker een intieme audio-voorstelling over de betekenis van bovenstaande thema’s vanuit het mannelijke perspectief. De voorstelling zal net als BLOOS plaatsvinden in een bijzondere setting waarvoor Geartsje van der Zee een nieuwe scenografie ontwerpt. BLOOS de mannen speelt op zomerfestivals en gaat op tournee langs de theaters in het najaar van 2021.



Vanja Rukavina - FAR EAST VS WEST



Vanuit een persoonlijke urgentie onderzoekt Vanja Rukavina (1989) internationale sociologische processen, waarin hij taal-, beeld- en cultuurverschillen tussen Oosterse en Westerse samenlevingen onder een vergrootglas legt. Zijn solo-performance Language werd in 2019 genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. In 21/22 maakt Rukavina de voorstelling FAR EAST VS WEST, die hij schrijft en regisseert. In dit nieuwe project wil hij de Nederlandse en Japanse cultuur met elkaar vergelijken: het westers individualisme tegenover het oosterse collectivisme. FAR EAST VS WEST is te zien in maart en april 2022.



Aangesloten theaters



De twaalf aangesloten theaters bij De Coproducers zijn Theater Ins Blau (Leiden), Corrosia (Almere), Theater De Lieve Vrouw (Amersfoort), Theater Bellevue (Amsterdam), Toneelschuur (Haarlem), Frascati (Amsterdam), Zwolse Theaters, Theater de Nieuwe Vorst (Tilburg), De Verkadefabriek (Den Bosch), Het Nationale Theater (Den Haag), Theater Rotterdam en Theater Kikker (Utrecht).



Voor het lopende seizoen (2020/2021) selecteerden De Copoducers de voorstelling SAFE SPACE van Abke Haring. Eerdere voorstellingen die werden gemaakt met een bijdrage van de Coproducers waren recent:



-2019/2020: Club Gewalt - Life, oh life



-2018/2019: Jan Hulst & Kasper Tarenskeen – Assad & Nineties Productions - Merkel



-2017/2018: Frascati Producties/Anoek Nuyens & Rebekka de Wit - Tenzij je een beter plan hebt & Jasper van Luijk & De Nieuwe Oost - Bliss