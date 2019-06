EuroCollege brengt ondernemerschap naar Eindhoven

Best-gewaardeerde privéschool van Nederland opent vierde vestiging



ROTTERDAM/EINDHOVEN – EuroCollege opent in augustus-september 2020 zijn vierde vestiging in Eindhoven. De privéschool voor versnelde en begeleide mbo- en hbo-opleidingen wil met zijn internationale Business-, Finance en Entrepreneurshipopleidingen meer ondernemerschap naar de regio brengen.



,,Je hebt in Eindhoven en omgeving veel knowhow en research zitten, maar wat we een beetje missen is ondernemerschap. Wij komen als het ware de missing link brengen,” zegt directeur en grondlegger Van de Walle.



Op het kleinschalige EuroCollege krijgen studenten persoonlijke aandacht en worden ze intensief gecoacht. De focus ligt op stevige theorie, real-life praktijk, mindset, discipline en doelgericht hard werken. De docenten zijn succesvolle ondernemers of managers. Met die aanpak rolde EuroCollege vorig jaar als beste privéschool van Nederland uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), een onderzoek waar 270.000 studenten uit het hoger onderwijs aan meededen. EuroCollege is ook al meer dan 10 jaar de best presterende beroepsopleider van Nederland.



Hoewel de privéschool in Nederland naam heeft gemaakt met zijn opleidingen voor hotel-, hospitality- en event-management, gaat ze zich in Eindhoven profileren met de meer ondernemende opleidingen, zoals International Business & Entrepreneurship en International Business & Finance Management. Daar zijn er maar weinig van in Nederland.



Studenten van EuroCollege zijn zeer gewild in het bedrijfsleven en vinden snel een baan.



Van de Walle: ,,Op onze school moeten studenten hard werken. Daarmee maken we ons aan de ene kant onaantrekkelijk, maar aan de andere kant ook aantrekkelijk. Steeds meer leerlingen en studenten missen uitdaging in het huidige onderwijs. Op andere scholen kom je om je diploma te halen, bij ons ontwikkel je tevens een mentaliteit en mindset en geldt de slogan: no pain, no gain. Wij leren je bikkelen en je doel halen als ambitieuze young professional. Dat betekent soms afzien, maar uiteindelijk kom je daar sterker uit. Hier zit de kracht van onze school. Bedrijven waarderen dat.”



De wervingscampagne voor nieuwe studenten start op 27 en 28 september op de grote Onderwijsbeurs Zuid in Eindhoven en daarna met open avonden in het Van der Valk hotel Eindhoven. EuroCollege zal waarschijnlijk neerstrijken in de wijk Strijp, die zich de afgelopen jaren van een verlaten industrieterrein heeft ontwikkeld tot een hippe, innovatieve stadswijk. Ook zijn er al contacten gelegd met bedrijven in de regio. Die juichen het volgens Van de Walle toe dat EuroCollege naar hun regio komt en willen een rol spelen in het gezamenlijk opzetten van startups.



EuroCollege heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1949, in Rotterdam. In 2012 werd de tweede vestiging in Amsterdam geopend en vorig schooljaar breidde EuroCollege uit naar Utrecht. Daar meldden zich bij de start 47 leerlingen, een aantal dat inmiddels is verdubbeld. In de toekomst wil de school uitbreiden naar Antwerpen.



Website: https://www.eurocollege.nl/