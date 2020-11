'Geef duurzame startups de middelen om te bouwen aan een nieuwe duurzame toekomst'

Dit is een expertquote van Maurice van Tilburg van Techleap, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Plasticvrije onlinesupermarkt Pieter Pot haalt miljoeneninvestering op | ANP



Na het ophalen van een miljoeneninvestering kan de verpakkingsvrije onlinesupermarkt Pieter Pot doorgroeien. Dat is een belangrijk signaal. Pieter Pot biedt een klimaatvriendelijke oplossing voor voedselverpakkingen en is daarmee een van de honderden startups in Nederland die ieder op hun eigen manier helpen met het afvlakken van de klimaatcurve.



Juist omdat nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het cruciaal dat dit soort bedrijven de ruimte en de middelen krijgen om maximaal te kunnen bouwen aan een nieuwe duurzame toekomst na corona.



Maurice van Tilburg is Directeur Kapitaal bij Techleap.nl.