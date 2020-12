Een hijskraan van 72 ton zwaar, 66 meter hoog en hijscapaciteit van 10.000 kg. kan werken op het stopcontact van een kookplaat.



Spierings heeft de oplossing voor de stikstofcrisis & klimaatdoelen.



December 2020 – Oss, de laatste weken van 2020 tellen af als Spierings Mobile Cranes B.V. haar eerste elektrische eLift kranen aflevert. Een innovatie waar 1,5 jaar hard aan gewerkt is. Spierings heeft hiermee de grootste elektrische mobiele kraan ter wereld welke op een 16 ampère stopcontact emissievrij kan werken. Een hijskraan van 72 ton zwaar, 66 meter hoog en een hijscapaciteit van 10.000 kilo kan werken op het stopcontact van een kookplaat.



Dankzij een ingebouwd accupakket wordt ervoor gezorgd dat de piekvermogens opgevangen worden. Indien de kraan luttele seconden niet bediend wordt dan schakelen de hydraulische pompen automatisch uit zodat er vrijwel geen energie verbruik is. Ondertussen blijft de accu bijladen wat ervoor zorgt dat een hele kleine bouwstroom aansluiting al voldoende is om deze machtige kranen te laten werken. Zelfs bij het vieren van een last wordt de energie die door het laten dalen van een last ontstaat gebruikt om de batterij bij te laden. Indien er geen bouwstroom voorhanden is, kan de kraan ook altijd nog hybride werken waarbij een kleine 3-cilinder Stage 5 diesel motor samen met het accupakket de kraan van energie voorziet.



Deze nieuwste innovatie is er voor de SK597-AT4 en SK1265-AT6. ‘Zero-Emission eLift’ is de modelaanduiding van deze nieuwe elektrische kranen.



Spierings ziet een enorme vraag ontstaan in zowel binnen als buitenland. In Scandinavië vragen kraanverhuurbedrijven al langer om elektrische kranen. Er zijn veel Spierings kranen van bouwjaar vóór 2003 geëxporteerd naar Scandinavië. Deze kranen hadden nog geen aparte kraanmotor en konden ook al elektrisch werken, alleen hadden die een zware bouwstroom aansluiting nodig die op veel bouwplaatsen niet voorhanden is.



Nu is er een kraan die elektrisch werkt op een aansluiting van 16 ampère wat vrijwel overal te vinden is waardoor het pas echt bruikbaar is. Geen dikke stroomkabels meer over de bouwplaats slepen. De machinist kiest de hoeveelheid stroom die hij uit de bouwkast wil halen zelf, tussen de 11- en 32 ampère. Als er veel andere verbruikers zijn kan de machinist kiezen voor een lagere laadstroom, dankzij de accu kan de kraan toch op 100% capaciteit en snelheid blijven werken.



Roel van der Heide, Algemeen Directeur van Schot Verticaal Transport vertelt; “Op de Bauma beurs in München van 2019 presenteerde Spierings voor het eerst deze nieuwe innovatie in een conceptopstelling. We waren meteen enthousiast en hebben de eerste machine toen direct besteld. Inmiddels is emissie vrij bouwen nog actueler geworden en verwachten we dat er veel vraag naar deze hijskraan gaat zijn. De mogelijkheid om de kraan al vanaf 11 ampère elektrisch te gebruiken maakt het mogelijk om op bijna iedere bouwplaats emissie vrij de kunnen werken. In 2021 mogen wij nog 2 nieuwe eLift modellen toevoegen aan onze vloot.”



Harry Pater, Directeur / Eigenaar van Pater Kraanverhuur B.V. met vestigingen in ,t Harde, Amersfoort en Almere; “We hebben de eerste SK597-AT4 eLift van Spierings in ons kranenpark, waarmee we een stap zetten naar de emissie loze bouwplaats van morgen. Met de Spierings SK597-AT4 zijn de Spierings kranen niet meer weg te denken van de bouwplaats in Nederland. Dat ze nu emissie vrij en vrijwel geruisloos hun werk kunnen doen is nog een extra argument om deze kraan in te zetten. Wij krijgen steeds meer vragen van onze opdrachtgevers om mee te denken en te doen op het gebied van reductie van stikstof en CO2 uitstoot, deze nieuwe eLift modellen zijn daar het antwoord op. Wij zijn erg blij met deze nieuwe elektrische kraan die een mooie bijdrage levert aan de toekomst van ons en onze kinderen!"



Koos Spierings CEO Spierings Mobile Cranes B.V.;” De eLift modellen hebben we kunnen ontwikkelen dankzij de City Boy. Er is veel kennis van hybride techniek en software in ons bedrijf aanwezig waardoor we snel konden schakelen. Ik ben enorm trots op alle mensen in ons bedrijf die in de korte tijd deze innovatie tot stand hebben gebracht. Ik denk dat we een belangrijk voordeel hebben toegevoegd aan ons kraanconcept. Samen met de SK487-AT3 City Boy biedt Spierings nu dus 3 modellen die emissie vrij kunnen werken. Hiermee loopt Spierings voorop in de kranenbranche. Inmiddels zijn er al meer dan 45 eLift kranen verkocht. In 2021 is vrijwel elke kraan die de fabriek in Oss verlaat elektrisch."



Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op met:



Spierings Mobile Cranes



Koos Spierings



+31(0)6 1936 4428