Een avondwandeling in een uitgestorven Amsterdam vanuit je huiskamer met Virtual Reality

In deze onzekere coronatijd is één ding zeker: we zitten vaker thuis dan we zouden willen, zeker nu de avondklok nog geldt. Dus wat dacht je van een virtuele avondwandeling door een verlaten en wit Amsterdam.



Iedereen zit thuis en de urgentie om rond negenen naar buiten te gaan lijkt groter dan normaal. “Na het ontwikkelen van gratis online corona programma’s zoals ‘Coronastress’, ‘Mentale revalidatie na corona’ en ‘Het hele gezin thuis’, wilden we ook graag kijken of we met Virtual Reality iets konden betekenen voor mensen in deze bizarre tijden. Zo kwamen we op het idee voor een virtuele avondwandeling”, vertelt Sammy (e-Health ontwikkelaar Therapieland). We pakten onze VR-camera en liepen langs en door de mooiste plekken van Amsterdam. En dit hebben we gedaan toen de avondklok in zijn werking was en de stad ook nog eens was ondergesneeuwd. Zo hebben we een historisch moment vastgelegd waar we nu op elk moment weer naar terug kunnen.



Vanuit Therapieland maken we zorg toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Dit doen we door middel van blended care in de vorm van een online e-Healthplatform waar e-Health programma’s, beeldbellen, vragenlijsten en Virtual Reality samenkomen. Met dit nieuwe programma is het mogelijk om in een virtuele wereld een avondwandeling te maken door Amsterdam. Je 'wandelt' langs het Centraal Station, de Dam, het Rokin en het Rembrandtplein. Zo heb je het gevoel dat je écht ergens anders bent; in dit geval in het hartje van Amsterdam. Je kunt helemaal om je heen kijken; onder je, boven en waar je maar wilt. In het programma krijg je instructies over hoe de VR-omgeving precies werkt en wat je allemaal kunt doen. Zo kan je je verplaatsen, naar muziek luisteren of een ademhalingsondersteuning activeren.



Door een account aan te maken via: https://therapieland.nl/programmas/zelfhulp/avondwandeling-vr/ en vervolgens de Blikopener app gratis te downloaden kan je het programma eenvoudig openen op je smartphone. Je kunt dan de beelden bekijken door je telefoon in verschillende richtingen te bewegen. Maar voor een echte VR-ervaring kan de smartphone ook in een goedkope VR-bril geplaatst worden. De avondwandeling kan gebruikt worden om even weg te zijn uit je huis, om even te ontspannen of gewoon uit nieuwsgierigheid. Het programma kan oneindig vaak worden gevolgd, dus zeker het proberen waard!



Ga voor meer informatie over de virtuele avondwandeling naar:



