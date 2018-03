NVVE: schep geen verkeerd beeld over zorgvuldigheid euthanasiepraktijk

Het besluit van het Openbaar Ministerie om vier van de ruim 6500 euthanasiegevallen uit 2017 te onderzoeken, vindt de NVVE op zichzelf onderdeel van onze euthanasiepraktijk. De NVVE weet zeker dat de artsen naar eer en geweten hebben gehandeld. De NVVE hoopt dan ook dat door alle publiciteit rond deze vier gevallen geen verkeerd beeld over de zorgvuldigheid ontstaat.



Directeur Agnes Wolbert: ‘ De euthanasiepraktijk in Nederland is juist zo zorgvuldig en internationaal erkend, doordat er strikte toetsing is. Vooraf door de SCEN-artsen, achteraf door de Regionale Toetsingscommissies. Met daarachter weer de strafrechter en de tuchtrechter. Dat dit goed werkt, blijkt ook nu weer. Feitelijk zijn deze cijfers een groot compliment aan alle artsen in Nederland die dus heel zorgvuldig vaak moeilijke afwegingen moeten maken’. Of de onderzoeken gaan leiden tot vervolging, is nog maar de vraag, zegt ook het OM. In de 15 jaar dat de euthanasiewet bestaat, is er nog nooit één arts vervolgd.