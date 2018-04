Powervrouwen voeren de boventoon tijdens “Marokkanen zijn HOT” op maandag 30 april om 20.15 uur in de Haagse Koninklijke Schouwburg. 'It's a man's world' is wat veel mensen denken over de Marokkaanse gemeenschap. De gasten op deze avond waaronder cabaretière Soundos el Ahmadi, presentatrice Nadia Moussaid en kok Nadia Zeroualli (bekend van o.a. 24kitchen) bewijzen het tegendeel!



“Marokkanen zijn HOT” is samengesteld naar aanleiding van de nieuwe voorstelling “Melk & Dadels” van ROSE Stories en Stichting Daria Bukvić, in alliantie met Het Nationale Theater (première 13 mei Koninklijke Schouwburg). Deze voorstelling vertelt de persoonlijke verhalen van in Nederland geboren Marokkaans-Nederlandse vrouwen. De actrices maken gehakt van hokjes denken en vooroordelen, maar ook van de mensen die ze creëren: of die nu Marokkaans-Nederlands, of Nederlands zijn.



De voorstelling “Melk & Dadels” is geïnspireerd door het succesvolle verhalen- en receptenboek “Melk & Dadels”. Met dit boek gaf ROSE Stories de eerste aanzet om verhalen van de eerste generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwen te delen. In de voorstelling staat de in Nederland geboren tweede en derde generatie centraal.



Het podium van de Koninklijke Schouwburg wordt voor “Marokkanen zijn HOT” omgetoverd tot kookstudio met Nadia Zeroualli, de kok uit het boek “Melk & Dadels”. Samen met twee Marokkaanse moeders maakt zij live typisch Marokkaanse gerechten. Daarnaast geeft de cast van de voorstelling een voorproefje van wat komen gaat. Er is muziek van de bekende Marokkaans-Nederlandse zangeres Karima el Fillali. Nadia Moussaid (De Nieuwe Maan, Brandpunt, Radio 1) voert ondertussen het gesprek met onder andere Nora el Abdouni (Hein Roethofprijs 2015) en Soundos el Ahmadi (cabaretière).



Is Hot-avonden



“Marokkanen zijn HOT” is de nieuwste editie van de …is HOT-avonden van Het Nationale Theater. Met de ambitie om van de Koninklijke Schouwburg een gemeenschapshuis te maken, organiseert Het Nationale Theater kunstzinnige avonden rondom thema’s die in haar voorstellingen naar voren komen. Acteurs, dansers, cabaretiers, muzikanten, wetenschappers, politici en ervaringsdeskundigen bieden verschillende perspectieven op eenzelfde thema. Hierdoor wordt het gesprek geïnspireerd en de discussie vermeden. De HOT-avonden zijn er voor iedereen die nieuwsgierig is en in gesprek wil raken.