Shop Apotheke Europe ontwikkelt hightech logistiek centrum bij Venlo

Toonaangevende, snelgroeiende online apotheek bouwt verder aan de toekomst.



Vandaag is officieel van start gegaan met de bouw van het nieuwe, hightech distributiecentrum en hoofdkantoor van SHOP APOTHEKE EUROPE in Sevenum (bij Venlo). Hiermee zet SHOP APOTHEKE EUROPE een volgende stap in haar ambities als een van de toonaangevende online apotheken van continentaal Europa.



Op uitnodiging van SHOP APOTHEKE EUROPE en partner Somerset Capital Partners waren meer dan 500 genodigden aanwezig bij de feestelijke ‘Eerste schop in de grond’ ceremonie, onder wie regionale beleidsmakers uit Nederland en Duitsland, vertegenwoordigers van bedrijven uit de regio en personeelsleden.



De verhuizing van het huidige kantoor en distributiecentrum op bedrijventerrein Trade Port West in Venlo, naar de nieuwe faciliteit in Sevenum op bedrijventerrein Trade Port Noord (binnen Greenport Venlo) is gepland voor de herfst van 2020. De nieuwe faciliteit is met 40.000 vierkante meter en 7.500 vierkante meter kantoorruimte meer dan twee keer zo groot en biedt de ruimte die nodig is voor de verdere ontwikkeling van SHOP APOTHEKE EUROPE. De faciliteit zal bestaan uit een state-of-the-art logistieke hub die aan te passen is aan het steeds sneller groeiende ordervolume van SHOP APOTHEKE EUROPE en waarmee ook steeds snellere bezorgprocessen kunnen worden gerealiseerd.



Vanwege deze verhuizing en de verwachte groei is SHOP APOTHEKE EUROPE actief op zoek naar nieuw personeel. Op dit moment worden er collega’s gezocht voor de klantenservice en de afdelingen financiën, farmacie, logistiek en ICT.



Tijdens zijn welkomstwoord onderstreepte Frank Kersten, partner bij Somerset Capital Partners, het hightech en duurzame karakter van het nieuwe distributiecentrum: ‘Wij zijn verheugd het eerste gasloze, volledig elektrische distributiecentrum van het bedrijventerrein Trade Port Noord te realiseren voor SHOP APOTHEKE EUROPE. Duurzaamheid van het gebouw vertaalt zich ook in duurzaam opgewekte energie door middel van zonnepanelen op het gehele dak’.



Joost van den Akker, demissionair gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de provincie Limburg (linksvoor op de foto), liet in zijn toespraak weten zeer verheugd te zijn met de uitbreiding van SHOP APOTHEKE EUROPE: ‘De regio Venlo-Venray is dé logistieke hotspot van Nederland en van groot belang voor onze logistieke verbindingen met Europa. De vestiging van dit nieuwe distributiecentrum bevestigt die status wederom. Daarnaast past de komst van SHOP APOTHEKE EUROPE perfect bij de ambities van de provincie Limburg om de werkgelegenheid te versterken én te behouden, en de internationale handel in het gebied verder uit te breiden door middel van logistieke verbindingen.'



Ook Bob Vostermans, wethouder Wonen, Economie, Ruimtelijke Ordening van de gemeente Horst aan de Maas (rechtsvoor op de foto), stelt dat de aanwezigheid van SHOP APOTHEKE EUROPE een enorme boost geeft aan de regio én de gemeente: ‘De groeiambitie van SHOP APOTHEKE EUROPE betekent een groei van vaste banen voor zowel hogere als praktisch opgeleide werknemers.’



Gastheer Stefan Feltens, CEO van SHOP APOTHEKE EUROPE, keek tijdens de ceremonie alvast naar de rooskleurige toekomst van de online apotheek: ‘Ons doel is om sneller te groeien dan onze concurrenten in de markten waar we nu actief zijn, zeker in Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Binnen enkele jaren zou het nieuwe logistieke centrum het verzendvolume kunnen vergroten van 8,5 miljoen naar 35 miljoen pakketten per jaar. Deze verwachte snelle groei is mede gebaseerd op de verwachte introductie van het elektronische recept in Duitsland; SHOP APOTHEKE EUROPE is een full-service apotheek en levert in Duitsland ook medicijnen op recept.’



Theresa Holler, COO van SHOP APOTHEKE EUROPE, verwacht een stijging van het aantal verzendingen, een vergroting van het productaanbod en een snellere levering: ‘Het bestel- en leverproces zal gemakkelijker worden en individueel advies voor patiënten zal worden uitgebreid.’