Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal (13 weken) van 2018 een omzet van EUR 722 miljoen, een toename van EUR 53 miljoen of 7,9% ten opzichte van de omzet van EUR 669 miljoen in 2017. Exclusief het effect van overnames nam de omzet af met 0,7%.



