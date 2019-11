Consument kiest Private Leaseauto van het 2019

Onlangs heeft leasemaatschappij Alphabet de genomineerden bekendgemaakt voor de ‘Private Leaseauto van het 2019’. Deze verkiezing vindt voor de vierde keer plaats en is gebaseerd op die van de Leaseauto van het jaar waarmee Alphabet in 23 jaar een rijke historie heeft opgebouwd.



Met de verkiezing van de Private Lease auto van het jaar speelt Alphabet in op de sterk groeiende vraag naar private lease. Met de verkiezing wil de leasemaatschappij de consument ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een private leaseauto.



“Zelf zijn wij uitgeroepen tot Private Leasemaatschappij van het jaar. Daar zijn wij bijzonder trots op. Ook dit jaar laten wij de keuze over aan de gebruiker welke auto wint. Daarmee is de verkiezing door en voor de consument.”, aldus Ivo Lissone, CCO bij Alphabet.



Op www.alphabetprivatelease.nl kan de consument zijn keuze kenbaar maken uit de top 5 meest populaire private leaseauto’s :



· Citroën C3



· Renault Clio



· Opel Grandland



· Volkswagen T-Cross



· Kia Niro Hybrid



Degene die een stem uitbrengt, is verzekerd van een ijsvrije voorruit in de winter en krijgt de inmiddels beroemde Alphabet ijskrabber toegestuurd. Bovendien maakt hij/zij kans op een weekend rijden in een BMW i8 Roadster.



Op 26 november 2019 wordt de winnende auto bekendgemaakt, waarna deze met een interessante aanbieding het nieuwe jaar ingaat.